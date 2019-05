Politijagt gennem Odense: 18-årig uden kørekort i stjålet bil

18-årig mand anholdt efter at have påkørt vejskilte og flygtede til fods mod OBs boldbaner.

En 18-årig mand havde så lidt lyst til at tale med politiet, at han bag rattet i en stjålet bil forsøgte at flygte med politiet i hælene gennem den sydlige del af Odense.

Episoden fandt ifølge politiets døgnrapport sted mandag over middag, hvor den 18-årige mand blev spottet af en politipatrulje i det sydlige Odense. Manden havde ikke tænkt sig at stoppe, og biljagten skete fra Dalumvej ved den store rundkørsel over motorvejen videre ad Dalumvej til Faaborgvej, og videre ad Søndre Boulevard til det store kryds ved Tietgens Allé.

Her drejede den unge mand til højre, men påkørte to skilte. Til fods forsøgte han at flygte fra uheldsstedet, men blev fanget og anholdt ved OBs baneanlæg.

Det viste sig, at ikke alene var bilen stjålet, men den 18-årige mand var også uden kørekort. Derfor venter der ham en række sigtelser for forskellige færdselslovsovertrædelser.