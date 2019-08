Politiet søger hjælp fra borgerne: Bål antændt klos op ad friskole

Politiet og beredskabet rykkede søndag eftermiddag ud til Buchwaldsgade i Odense, hvor der klokken 16.09 var blevet anmeldt en brand.

Der viste sig at være tændt et bål, som var placeret helt op ad Friskolen City Odense.

- Det var et lille bål, som hurtigt blev slukket, men der kom en smule sodskade, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen.

Der var samlet træ sammen og brugt væske til at antænde med på den regnfulde søndag, som ellers ikke indbyder til bål. Om bålet blev tændt bevidst for at ilden skulle få fat i bygningen, ved politiet endnu ikke.

- Motivet er ukendt, og der kan bare være tale ubetænksomhed. Men vi hører meget gerne, hvis nogen har set noget, siger vagtchefen.

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114.