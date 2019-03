Politiet roser fans og sig selv: Ingen uro trods OB-sejr

Tusindvis af Brøndbyfans tog hjem fra Odense uden point og uden at lave ballade. Fyns Politi havde masser af grund til at være tilfreds efter søndagens 2-0 sejr.

Odense: En sejr på 2-0 til OB over Brøndby kunne have givet de mange uddelegerede betjente fra Fyns Politi en del andet end fodbold at tænke på, da de gul-blå fans efter kampen bevægede sig fra stadion i Bolbro til banegården for at tage toget hjem. Men ifølge vagtchef Hans Jørgen Larsen udviklede søndag aften sig set med fynske briller ikke kun godt inde på banen. Klokken 21.21 var de fleste udenbys fodboldgæster steget på toget for at tage ud af byen uden at have lavet ridser i den undervejs.

- Vi må konstatere, at det er nogle gode fans, klubberne har. Og at vores set-up med at følge fansene virkede, siger vagtchefen.

Ligesom ved tidligere kampe mellem OB og Brøndby etablerede Fyns Politi søndag eftermiddag en fanzone for udeholdets fans i Nørregade og fulgte deres kortege ud til stadion. Ifølge Hans Jørgen Larsen stiller politiet ved de lejligheder med det antal betjente, de finder passende.

Der var solgt omkring 2500 billetter til udebaneholdet, og selv om Fyns Politi genkendte nogle af de to holds fans, som har karantæne fra kampene, kunne de konstatere, at ingen af dem lavede ballade.