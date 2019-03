Politiet ophæver skærpet straf- og visitationszone: - Trygheden er umiddelbart genskabt

Hverken den skærpede strafzone eller visitationszonen, der begge udløber torsdag, bliver forlænget. Det oplyser Fyns Politi, der vurderer, at trygheden nu virker til at være tilbage i Vollsmose.

Politidirektør i Fyns Politi Arne Gram har besluttet ikke at forlænge visitationszonen og den skærpede strafzone i Vollsmose, der kunne betyde dobbelt straf for en række forbrydelser. Visitationszonen blev indført 25. januar og den skærpede strafzone den 1. februar - for første gang siden det blev muligt med en ny lov, der trådte i kraft ved årsskiftet.

I løbet af den seneste tid har politiet anholdt fem personer, som er blevet varetægtsfængslet - sigtet for i forening at have villet dræbe en far og hans fireårige søn ved at skyde efter dem på Bøgetorvet i Vollsmose den 20. februar om eftermiddagen. Efter skudepisoderne har politiet opjusteret beskrivelsen af striden mellem to grupperinger, der efter drabsforsøget blev karakteriseret som en decideret bandekonflikt.

Men visitationszonen og den skærpede strafzone, der begge udløber i dag, er i øjeblikket ikke længere nødvendige, lyder det fra politiinspektør Johnny Schou:

- Vi har i den forløbne periode ikke haft nogen hændelser, der giver anledning til at forlænge de to zoner. Det er vores vurdering, at trygheden umiddelbart er genskabt. Striden mellem de to grupperinger i området holder vi fortsat knivskarpt øje med. Og der skal ikke herske tvivl om, at vi er parate til at genindføre både visitationszonen og den skærpede strafzone, hvis vi finder det nødvendigt. Det skal være sikkert og trygt at færdes og bo i Vollsmose og de omkringliggende områder, slår politiinspektøren fast.