Politiet nægtede at hjælpe: Ægtepar afskærmede Åstien på grund af undslupne køer i tre timer

- Jeg ringede med det samme til alarmcentralen og bad politiet afspærre stien herude, men der skete ingenting. Da jeg ringede for anden gang og bad om indsats, fik jeg blot at vide, at det var forbeholdt ambulancer og andet presserende. Jeg spurgte dem, om de var helt væk fra vinduet, siger Peter Habæk Filstrup.

Stod vagt i tre timer

Efter Peter Habæk Filstrup indså, at politiet ikke havde tænkt sig at dukke op, tog han sagen i egen hånd. Han ringede til sin kone, så de kunne guide andre folk på stien væk fra dyrene.

- Vi forsøgte at holde kreaturerne, hvor de var, og sørgede for, at de ikke kom op nær beboelsesområderne, for det kunne gå grueligt galt, lyder det fra Peter Habæk Filstrup.

Han mener, at mange mennesker ikke ville kunne forstå, hvor potentiel farlig en situation, det var på Åstien mandag eftermiddag. Men kreaturerne ville - for at beskytte kalven - ikke tøve med at angribe forbipasserende, hvis de følte, at kalven var i fare.

Efter knapt en time lykkedes det ægteparret at få aflæst en af køernes øremærker. Med hjælp fra Fødevarestyrelsen fik de kontaktet ejeren af køerne. Der skulle imidlertid gå yderligere to timer før, at køerne blev hentet.

Spørger man Peter Habæk Filstrup, hvorfor han blev på stien så længe og ikke bare gik hjem, svarer han:

- Det kan jeg ikke. Mit medborgerlige hjerte er så stort, at jeg ikke bare tør forlade sådanne kreaturer på stien. Fordi mennesker, der ikke ved meget om køer, lynhurtigt kan komme til skade.