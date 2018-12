Politiet jagtede bil i Bolbro: Eftersøgt mand stoppet af bænk

En kortere biljagt, hvor politiet forsøgte at standse en fører af en bil på afmeldte nummerplader sluttede lørdag sidst på eftermiddagen i en bænk i Odense-forstaden Bolbro.

Omkring 16-tiden havde politiet fået et opkald fra en tilfældig borger, som havde set en bil køre farligt og med hasarderede overhalinger på Dalumvej. Ud fra registreringsnummeret på nummerpladen kunne politiet ifølge vagtchef Torben Jakobsen fastslå, at bilen slet ikke burde køre rundt på vejene, eftersom den var afmeldt af motorregistret.

Det var tilsyneladende ikke noget, føreren lod sig anfægte af, så han fortsatte ufortrødent sin mærkelige kørsel. Omkring Gotervejs i Bolbro lykkedes det for en politipatrulje at få øje på bilen og satte derfor efter den med udrykning.

Føreren havde dog ikke tænkt sig at stande, blot fordi politiet var efter ham med blå blink, og det var der faktisk en ganske god grund til.

Biljagten sluttede ganske brat, da manden kørte ind i en bænk ved stadion, og herfra flygtede han til fods. Til gengæld var en anden patruljevogn med politihunde fremme på stedet. Hunden blev sluppet løs, og kort efter lykkedes det at få fanget manden.

Der er ifølge vagtchefen tale om en 27-årig mand, som er udeblevet fra afsoning af en straf. Derfor var han i forvejen efterlyst i politiets interne system, og det kan måske tale for, at han ikke viste den store lyst til at lade sig stoppe.

Manden var også i besiddelse af en kniv og narko formentligt til eget forbrug, og når han er blevet afhørt på politigården kan han køres til et arresthus, der har plads, og derfra kommer han til at afsone den straf, han tidligere er dømt for.