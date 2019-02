Politiet forventer ingen ballade: Gør klar til at lukke Nørregade for trafik før Brøndby-kamp

Målet er at give alle en fornøjelig oplevelse, når OB og Brøndby mødes i Superligaen søndag aften. Politiet har ingen efterretninger om, at der skal være ballade i forbindelse med kampen, men Nørregade forventes at blive lukket i eftermiddagstimerne, når den omdannes til fanzone.

Odense: Ligesom ved tidligere kampe mellem OB og Brøndby etablerer Fyns Politi søndag en fanzone for udeholdets fans i Nørregade i Odense. Det oplyser vagtchef hos Fyns Politi Hans Jørgen Larsen. Politiet forventer en større flok Brøndby-tilhængere, op mod et par tusind, og vil være til stede med mandskab i fanzonen i Nørregade. Hvor mange betjente der kræves til opgaven, vil Hans Jørgen Larsen ikke ud med. - Vi er der i et almindeligt set-up til den slags kampe, og normalt siger vi ikke, hvor mange vi stiller. Vi er en passende styrke, som vi mener og vurderer er det, der skal bruges til sådan en kamp. Det er målet, at det skal være en festlig og fornøjelig oplevelse for alle, og politiet skal sørge for ro og orden og tryghed, understreger Hans Jørgen Larsen. Politiet har en forventning om, at OB's fans mødes før kampen på værtshuset James Dean i Mageløs. - Og hvis de er mange, følger vi også dem ud (til stadion, red.), siger Hans Jørgen Larsen.

Ingen efterretninger om at der skal ske noget Ved det seneste møde mellem OB og Brøndby i Odense i september 2017, blev et par Brøndby-fans anholdt før kampen, da de ikke ville følge politiets anvisninger, men forsøgte at komme ind på James Dean, hvor OB-fans var samlet. Den episode får dog ikke politiet til hæve risikovurderingen af søndagens kamp. - Vi har ikke nogen efterretninger om, at der skal ske noget voldsomt. Det er jo ikke en prestigekamp. Men hvis der sker noget, har vi også nogen, vi kan sætte i gang med at mane til besindelse, lyder det fra vagtchefen. Politiet forventer, at mange Brøndby-fans ankommer med tog til Odense omkring middagstid. Før tidligere kampe har politiet afspærret Nørregade fra Østre Stationsvej til Asylgade, og det bliver også nødvendigt søndag eftermiddag, siger Hans Jørgen Larsen. - Hvis der ikke kommer flere, end de kan være på et værtshus, så gør vi nok ikke. Men hvis der kommer så mange, at de står ude på gaden, så bliver vi selvfølgelig nødt til at spærre af. Det er situationsbestemt - men folk skal forvente, at Nørregade bliver spærret af. Politiet forventer, at de fans, som begynder i fanzonen i Nørregade, går mod stadion ved 16-tiden - og derefter vil en afspærring af gaden kunne ophæves.