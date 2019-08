Politiet efterlyser kvinder, som blev udsat for knivtruende mand ved Netto

Manden, som blev anholdt mandag aften og anbragt i detentionen, havde ifølge et vidne, som henvendte sig til politiet, forsøgt at vriste en cykel fra to kvinder uden for Netto på Hans Mules Gade 5. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Steen Nyland.

Centrum: Har du eller nogen, du kender, været udsat for en meget påvirket mand uden for Netto ved Odeon mandag aften, vil politiet meget gerne høre fra dig. Tirsdag skal manden afhøres, og politiet har kun en vidneforklaring om, hvad han foretog sig ved Netto i Odeon-bygningen mandag omkring klokken 21.30.

Kender du kvinderne?

- Et vidne har fortalt os, at de blev truet med en kniv. Men det lykkedes ham ikke at få cyklen fra dem, og kvinderne gik så i retning mod banegården. De beskrives af vidnet som engelsktalende og har formentlig været inde i Netto, siger vagtchefen.

Politiet har intet yderligere signalement af de to yngre kvinder, men på grund af deres sprog kan politiet have en formodning om, at de er studerende ved et af byens uddannelsessteder.

Derfor opfordrer vagtchefen alle, der kender to kvinder, som kunne passe på beskrivelsen, til at spørge dem, om de har været ved Netto i Odeon-bygningen mandag omkring klokken 21.30 - og i givet fald kontakte politiet.