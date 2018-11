LokalBrugsen i Skt. Jørgensens Gade blev lørdag eftermiddag udsat for et røveri.

En spids trækæp, sandsynligvis brugt til afstandsmarkering på en byggeplads, blev lørdag eftermiddag omkring klokken 16.15 forvandlet til et våben over for personalet i LokalBrugsen i Skt. Jørgens Gade i Odense.

Her kom en mørk mand ind i brugsen og brugte den spidse kæp til blandt andet at true ekspedienten til at få udbetalt penge fra kassen. Han slap efterfølgende væk fra stedet uden problemer.

Derfor vil Fyns politi gerne høre fra folk, der har set manden eller ved, hvor han befinder sig. Han beskrives sådan her af vidner:

Udenlandsk af udseende, sort hår og med skæg. Han er angiveligt 175-180 cm høj og almindelig af kropsbygning.

Under røveriet havde han en sort kasket på. Uden over den havde han en rød hætte fra en hættetrøje, som var dækket af en grå jakke. Derudover havde han sorte joggingbukser på.

Politiet har overvågningsbilleder af manden, men har endnu ikke offentliggjort dem.