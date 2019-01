Politiet bekræfter: Der blev atter skudt med skarpt i Vollsmose

I alt to biler og deres passagerer var tirsdag eftermiddag involveret i en skudepisode på Åsumvej ud for Fyrreparken i Vollsmose. Da den ene bil efterfølgende tog flugten, ramte den en tredje bil, der tilfældigvis var i vejen for flugtbilen. Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Efter skudepisoden spærrede politiet i et par timer for al færdsel i begge retninger ad Åsumvej mellem indkørslen til Fyrreparken og krydset ved Vollsmose Allé. To hundeførere afsøgte minutiøst det afspærrede område for spor efter skyderiet, og et stykke ud på aftenen kunne Fyns Politi med sikkerhed fastslå, at der havde været tale om et skyderi.

Der holdt en enkelt tilskadekommen bil på Åsumvej, formentlig den uskyldigt involverede, og der var tydelige spor på både bil, vej og midterrabat efter en sammenkørsel. Ved 18-tiden lod politiet Beredskab Fyn komme ind bag afspærringen for at fjerne olieudslip fra sammenkørslen.