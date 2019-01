Politiet advarer: Børn gik alene ud på isen, men den er stadig for tynd

En forbipasserende forsøgte onsdag at advare en gruppe børn mod at rende rundt på det tynde lag is på søen i Kongens Have. Nu gentager Fyns Politi advarslen.

Det kan godt være, at frostvejret er over Odense, men det er ikke koldt nok til, at man kan bevæge sig rundt på søernes tynde islag, uden at risikere at falde igennem, påtaler Fyns Politi.

Politiet fik onsdag ved 16-tiden en henvendelse fra en forbipasserende, der havde set nogle børn rende alene rundt ved og ude på søen ved Odense Slot i Kongens Have.

- Han havde prøvet at påtale det over for dem, men de havde ikke andet end grint over for ham, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Vagtchefen har derfor en bøn til andre, der kunne få samme idé om at forsøge at begive sig ud på isen, hvor der altså skal flere minusgrader til, før laget er tykt nok.

- Det kan godt være, at det er koldt, og det blæser, og der er overfladefrost, men det er ikke koldt nok endnu. Der har ikke været frost længe nok, siger han.