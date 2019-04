Politi og militær søger efter spor fra skud: Vollsmose Allé er spærret for gennemkørsel

Vollsmose: Den 29. januar og 20. februar blev der affyret skud i Vollsmose omkring Bøgeparken. Onsdag morgen er Fyns Politi i samarbejde med forsvarets Advanced Search Capacity gået i gang med at lede efter spor fra de to skudepisoder.

Det kan give gener for trafikken, oplyser Fyns Politi.

På Vollsmose Allé i rundkørslen ud for Bøgeparken er der således trafikregulering i en til to timer, og det kan medføre kø. Kort før klokken syv meddelte politiet desuden, at Vollsmose Allé midlertidigt er blevet spærret for gennemkørsel i nordlig retning, dvs. fra Åsumvej til Kertemindevej.