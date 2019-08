Politi og beredskab tilkaldt: Spirituspåvirket mand hoppede ud fra Odins Bro

En 57-årig mand er sigtet for spirituskørsel, efter at han lørdag aften stoppede sin bil på Odins Bro og sprang i vandet.

Odense: Lørdag aften klokken 19.57 modtoger Fyns Politi og Beredskab Fyn en melding om, at en person er sprunget ud fra Odins Bro i Odense.

Ifølge anmeldelsen er en bil stoppet op på broen, og en mand er hoppet ud over rælingen og ned i vandet.

Da politi og beredskab kommer frem til broen, kan de imidlertid se, at manden selv er ved at kravle i land, og Fyns Politi får fat i ham ved roklubben.

Manden, en 57-årig mand fra Odense, er uskadt, men spirituspåvirket.

I bilen sidder også en kvinde, og ifølge vagtchefen ved Fyns Politi, tyder det på, at der har været en form for kontrovers mellem de to, der har fået manden til at standse bilen og hoppe ud fra broen.

Efterfølgende finder Fyns Politi ud af, at det er den 57-årige mand, der har kørt bilen, og eftersom han er spirituspåvirket, bliver han anholdt og er nu sigtet for spirituskørsel.

Manden er indtil videre kun sigtet for spirituskørsel, selvom episoden, ifølge Fyns Politis vagtchef, også kan føre til en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen eller en sigtelse for at skabe unødig udrykning.