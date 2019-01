Polakker boede i brandskadet hus: Nu dropper Odense-spillesteder omstridt rengøringsfirma

I den seneste måned har Fagbladet 3F bragt flere historier om polske rengøringsarbejderes urimelige arbejdsforhold i det fynske vikarbureau Hr. Larsens Produktionskompagni.

Polakkerne er angiveligt blevet indkvarteret i et brandskadet hus, som de har betalt 3000 kroner om måneden for at bo i, ligesom de har arbejdet for omkring 100 kroner i timen og er underlagt en kundeklausul. Flere af dem har opsagt deres stillinger hos Hr. Larsens Produktionskompagni og taget kontakt til 3F, som mener, polakkerne er blevet udnyttet.

Det har nu fået flere odenseanske kunder hos Hr. Larsens Produktionskompagni til at reagere, fortæller Fagbladet 3F tirsdag. Både Posten og Dexter har opsagt samarbejdet med rengøringsfirmaet oven på fagbladets historier om polakkernes løn- og arbejdsforhold.

- Jeg er ked af at læse om forholdene ved Hr. Larsen. Vi går meget op i, at tingene er i orden, og vi føler os moralsk forpligtede til at have ordnede forhold, også ved underleverandører, uanset hvad reglerne siger, fortæller Morten Østlund, som er spillestedsleder ved Odense Live Fonden, der driver de to spillesteder.