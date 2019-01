Polakker bedt om at flytte ind i brandskadet hus: - Nu vil vi ikke mere

De seks polakkere arbejdede for det fynske vikarbureau Hr. Larsens Produktionskompagni. Allerede mandag - altså fire dage efter branden - skulle deres chef angiveligt have givet dem besked på, at de skulle flytte tilbage til huset, selvom skaderne efter branden ikke var udbedret. Men det ville de polske rengøringsarbejdere ikke finde sig i.

Den 3. januar udbrød der brand i et hus på Middelfartvej i Odense, hvor der boede 10 polske rengøringsarbejdere. Seks af de 10 står nu uden arbejde, efter at de nægtede at flytte tilbage til chefens brandskadede hus, fortæller Fagbladet 3F.

Ligeledes fortæller Alicja Widelka, at hun blev presset til at tage 20 timers arbejde i weekenden efter branden, selvom hun ingen tandbørste eller rent tøj havde.

Gruppen af polakkere sendte efter branden en mail til deres chef, Jens Larsen, hvor de gav udtryk for deres utilfredshed med forholdene. Derefter svarede Jens Larsen, at de havde indtil klokken 16 dagen efter til at hente deres ting. Derefter vil huset blive låst af. Det fremgår af den mail fra Jens Larsen, som Fagbladet 3F har set.

Polakkerne fortæller, at de ikke flyttede derfra tidligere, fordi de fik af vide, at de i så fald ville blive fyret.

Polakkerne fortæller, at de forhold, de skulle bo under i chefens hus, ikke har været optimale. Ifølge Patrycja Kielichowska var der ikke glas, men blot et tæppe for hendes vindue, da hun flyttede ind. Der kom først glas for vinduet tre måneder efter indflytning, fortæller hun.

Huset er i orden

Jens Larsen, der er direktør og ejer af Hr. Larsens Produktionskompagni, oplyser til Fagbladet 3F, at køkkenet og tre værelser på grund af røgskader er ubrugelige efter banden, og at der er røg-og sodskader i halvdelen af huset. Han afviser dog, at de polske medarbejdere skulle have fået besked på at skulle flytte ind allerede fire dage efter branden.

- Der er ikke nogen, der har sagt, at de skal flytte ind, før der er gjort klar til dem, siger han.

Derudover fortæller han, at polakkerne hver betaler 100 kroner om dagen for at bo i huset, og bekræfter, at det betales i kontanter. Det skyldes, at "det er umuligt at opkræve penge, efter folk er fraflyttet". Han forsikrer dog, at der bliver betalt skat af lejeindtægten. Jens Larsen afviser, at polakkerne skulle være tvunget til at bo til leje i hans hus.

- Faktum er, at nogle af dem kommer med alt, hvad de ejer, i en pose. De har ikke til husleje og depositum. Jeg er egentlig bare behjælpelig med, at de har et sted at bo, siger han.

Jens Larsen fortæller, at der har været slidt hul i linoleumsgulvet, at det var meningen, at en tømrer skulle have installeret nyt køkken i efteråret, men at tømreren ikke havde tid. Ellers mener han, at boligforholdene er i orden.

- Der kan godt have været rotter. Der har der været tidligere, qua at de nogle gange efterlader affald og har madrester stående på værelset og er rejst fra det. Det er jeg ikke herre over, siger han.