Polak åbner sushi-restaurant i Odense: - Jeg er ved at være lidt nervøs

33-årige Jacek Lubinski ligner en mand, der kunne bruge bare lidt mere tid. Om få dage skal hans sushirestaurant være klar til at modtage de første gæster. Plastik er hængt op for ruderne, så nysgerrige forbipasserende ikke kan se, hvad der sker indenfor. For her er der stadig er et hav af ting, som skal ordnes, inden den store åbning om kort tid.

Restauranten hedder Koi - opkaldt efter den japanske karpe - og ligger i Pantheonsgade, der hvor den lille veganske Café Venchi lå, indtil den lukkede 4. december sidste år. Jacek Lubinski har været i gang med at forvandle stedet i nogle måneder, men har oplevet en del forsinkelser. Blandt andet mangler han stadig at få alkoholbevillingen på plads.

- Det har været lidt sværere at få en alkoholbevilling, end jeg havde regnet med, men det kommer nok. Jeg må indrømme, at jeg er ved at være lidt nervøs. Men sådan er det sikkert altid, når man tager hul på sin drøm og skal til at åbne sin første restaurant, siger han og tager plads i en af de mørke læderstole, der er en del af indretningen.

Jacek Lubinski er fra Polen. Han kom til Danmark for fem år siden, da han fik mulighed for at arbejde som sushikok i Odense, og han kender derfor til de fleste andre sushisteder i byen. Han mener dog, han kan bidrage med noget nyt:

- De andre steder ligner meget hinanden. Jeg tror, der er en fire til fem steder i Odense nu, der kører med et buffetkoncept. Det er slet ikke mig. Professionelt er jeg opdraget til at levere den bedst mulige kvalitet. Både da jeg arbejdede med det franske køkken, og da jeg skiftede til det japanske. Det vil være udgangspunktet for min egen restaurant.