Kun kraftige skyer vil kunne spolere det 85 år gamle skole- og folkeobservatorie på toppen af Munkebjergskolens sæsonstart, når man åbner dørene mandag den 9. september klokken 20.00.

- På den første åbningsaften er der ikke mørkt ved forevisningens start, idet solen først går ned klokken 19.50. Det betyder dog knap så meget, for månen står gunstigt mod sydøst og kan tydeligt ses trods tusmørket. Når der bliver mørkere, dukker Jupiter og Saturn frem på himlen, og netop disse to planeter er altid et syn værd gennem observatoriets teleskop, forklarer Karsten Bomholt, formand for Munkebjergskolens Observatorium.

Vejrudsigten ser indtil videre nogenlunde ud, men hvis der mod forventning bliver overskyet, vises der i stedet et planetarieprogram, samt et oplæg om stjernehimlen med svar på spørgsmål undervejs.

Mødetid er senest klokken 20.00 foran indgangsdøren i skolegården. Entre er 20 kroner pr. person. Medlemmer gratis adgang. På grund af observatoriets begrænsede størrelse bedes større grupper aftale besøg udenfor de faste åbningsdage.

Sæsonen med offentlige forevisninger afvikles hver mandag indtil sidst i marts med undtagelser af ugerne omkring jul og nytår, hvor der er lukket.