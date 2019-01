Planer om nyt værested for socialt udsatte i Bolbro

Bolbro er et af Fyns fattigste områder, og derfor skal kommunen have flere relevante tilbud til socialt udsatte i området, mener rådmand Brian Dybro (SF). En ny plan skal bane vejen for et nyt kraftcenter i området, en opgradering af områdets kommunale værested, Mælkevejen. Det betyder, at man bliver nødt til at lukke to andre væresteder. Arkivfoto

De mange socialt udsatte i Bolbro skal hjælpes bedre end i dag med et nyt og opgraderet værested, eventuelt drevet i samarbejde med Kirkens Korshær. Det betyder, at to andre kommunale væresteder reelt må lukke. Politikerne diskuterede sagen tirsdag, og nu skal værestederne høres.

Bolbro er et af Fyns fattigste områder. Her bor mange socialt udsatte, der nyder godt af en billig husleje i nogle af områdets små, ældre lejligheder - også en del med et alkohol- eller stofmisbrug. Men de får ikke den optimale hjælp i dag, og det vil rådmand Brian Dybro (SF) nu prøve at få lavet om på. Tirsdag orienterede Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (BSF) derfor det politiske udvalg om planerne for en ny strategi til byens fire kommunale væresteder. Rådmand Brian Dybro forklarer: - Når man ser på, hvor mange socialt udsatte mennesker, der bor i Bolbro, giver det god mening, at vi sammenlægger nogle af vores midler for at lave en større indsats derude. Det betyder, at vi kan komme i kontakt med flere og hjælpe dem. - De kommunale væresteder er ikke gode nok i dag, og nu har vi en mulighed for at pulje nogle ting og gøre det rigtigt godt i Bolbro. Blandt andet er der i byfornyelsesplanen sat 3,3 mio. kroner af til et nyt værested derude. Meningen er at lave et slags kraftcenter, hvor de indsatser, der ligger i huset, skal være med til at understøtte, at vi kan give folk nogle kræfter til at komme videre i livet. Det er hele kernen i forslaget, siger Brian Dybro.

Kommunale væresteder Her er de fire kommunale væresteder - og hvordan deres fremtid kan se ud, hvis politikerne siger ja til forvaltningens udspil:Øst i Vollsmose: Lukket fredag. Brugerne er fra Vollsmose. Personale: To fuldtidsmedarbejdere og en fleksjobber. Budget: 757.000 kr. Planlagte ændringer: Ingen



Lyset i centrum: Lukkedag hver tirsdag. Målgruppen er tidligere stof- og alkoholmisbrugere. Personale: En fuldtidsansat og en fleksjobber. Foreningen "Lysets venner" låner lokalerne tirsdag og torsdag, hvor foreningen holder åbent. Budget 529.000 kroner. Planlagte ændringer: Personalet forsvinder. Forvaltningen får en tovholderrolle i forhold til udlån af lokalerne, der i stigende grad skal bruges af frivillige foreninger.



Blochhuset i Korsløkkeparken: Holder lukket om onsdagen. Brugere fra lokalområdet. Personale: En deltidsmedarbejder og en fleksjobber. Budget 652.000 kr. Planlagte ændringer: Blochhuset lukkes, i stedet bruger skal brugerne sluses ind i det nybyggede beboerhus i Korsløkkeparken.



Mælkevejen i Bolbro: Holder lukket hver torsdag. Brugerne er fra lokalområdet. Personale: To fuldtidsmedarbejdere og to fleksjobbere. Budget: 785.000 kr. Planlagte ændringer: I byfornyelsesplanen er der afsat 3,3 mio. kroner til et nyt værested, placeringen er endnu ikke besluttet. Derudover får værestedet personaleressourcerne fra Lyset og Blochhuset. Alternativt scenarium: Mælkevejen videreføres i samarbejde med en privat aktør, for eksempel Kirkens Korshær.



De fire væresteder havde 21.013 besøgende i 2016, men det faldt med indførelsen af lukkedage i 2017 til 13.420. I 2018 er der i årets første syv måneder talt 6.449 besøgende.

Værestedet Blochhuset i Korsløkkeparken står til at lukke. Forvaltningen foreslår i stedet, at stedets brugere integreres i det nye beboerhus i området. Arkivfoto

To væresteder lukkes Den nye plan betyder radikale ændringer på to væresteder, Blochhuset i Korsløkkeparken og Lyset i Claus Bergs Gade i centrum. Efter planen lukkes Blochhuset, og brugerne skal i stedet integreres i det nybyggede medborgerhus i Korsløkkeparken. Værestedet Lyset mister sit personale og skal i stedet køre videre ved hjælp af frivillige fra foreningen Lysets Venner. Her er der lagt op til, at stedet fremover også kan benyttes af andre grupper. Intet er dog besluttet endnu, og flere ting kan nå at blive ændret, for nu skal forslagene i høring blandt de væresteder, der bliver berørt. - Og her kan der godt komme idéer, forslag eller kritik, som gør, at vi bliver nødt til at ændre forslaget, siger rådmanden. Foreløbig er planen, at de politikere fra udvalget, der ønsker at se værestederne og tale med nogle af brugerne, kan komme med på en fællestur.

Flere socialt udsatte Når det har været nødvendigt med en ny strategi for værestederne, skyldes det, at flere af tilbuddene i dag er barberet så langt ned, at de mere har karakter af café-tilbud, hvor man kan komme og få en kop kaffe og en snak, end af et decideret værested, som tilbuddet var tænkt: - Målgruppen til værestederne var oprindeligt tænkt til at være socialt udsatte - nogle af dem vi ser på gaden, og nogle af dem der er tilknyttet rusmiddelbehandlingen. Men de kommer ikke i dag, fordi værestederne ikke er gearet til at tage sig af for eksempel kaotiske misbrugere - dertil er bemandingen for dårlig, siger Brian Dybro. Derfor opererer forvaltningen også med en mulighed for, at værestedet i Bolbro eventuelt kan drives sammen med en privat aktør som for eksempel Kirkens Korshær, der har stor erfaring med målgruppen fra varmestuerne i Nørregade og Østergade. Som rådmanden forklarer: - Det handler både om at få udvidet brugergruppen og få et sted, hvor de socialt udsatte kan gå hen og få den hjælp, de ikke får i dag, men som de har brug for for at få et bedre liv.