Planer om nyt værested: I Bolbro er der plads til de udsatte

Her er højt til loftet og masser af plads, men ingen brugere. Til gengæld står der lige nu en kommunal rådmand på gulvet og kigger ud over de slidte lokaler i den tidligere brugs, der udgør Værestedet Mælkevejen.

Værestedet ligger i Bolbro, et af de fattigste områder på Fyn, og rådmanden på gulvet, Brian Dybro (SF), er her for at blive klogere. Men også for at forklare om sit initiativ med at prøve at forandre stedet:

- Jeg kunne godt tænke mig, at værestedet her får fat i en lidt bredere målgruppe, og at vi bruger pengene bedre til fordel for de udsatte, siger han.

Brian Dybro er her sammen med nogle af de embedsmænd, der ved, hvad der rører sig i Bolbro og generelt kender til de socialt udsattes situation. Og Bolbro er noget særligt, som boligstrategisk konsulent, Tom Rønning, forklarer:

- Lejlighederne her omkring Højstrupvej er i dag defineret som et udsat boligområde, blandt andet fordi for mange står uden et arbejde og mangler en uddannelse. Men det er samtidig et roligt og rummeligt område, hvor der er en forståelse af, at alle skal være her.