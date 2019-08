Planer om nedrivning droppet: Nu skal Tigergården have den store tur

Arkitektgruppen arbejder på en totalombygning af Tigergården, men inden for rammerne af den nuværende bygningskrop. Dermed er planerne om et højt tårn endegyldigt droppet.

Planen var et højt tårn

Egentlig ønskede Arkitektgruppen at opføre et helt nyt byggeri med langt flere kvadratmeter end det nuværende. Og med et højt tårn ud mod Østre Stationsvej - næsten lige så højt som naboen TBT Tower.

Men det skabte en del ballade, for ejeren af TBT Tower, Togt, var bestemt ikke interesseret i at få sådan en ny nabo. Og fra kommunal side blev beslutningen i sidste ende at sige nej til endnu et tårn i området.

- At der blev skåret i arealerne i det omfang, det gjorde, betød, at vi ikke længere kunne få økonomi i at rive ned og bygge nyt, forklarer Robin Feddern.

I stedet er der nu planer om en omfattende istandsættelse, hvor hensigten er at omdanne bygningen primært til ungdomsboliger.

- Vi regner med cirka 200 ungdomsboliger på cirka 30 kvadratmeter plus fællesarealer, siger Robin Feddern og fortsætter:

- Placeringen oplagt til studieboliger. Den er utrolig central lige op ad byen og banegården og med letbanen lige ude foran.

Feddern tilføjer, at der ud mod Nørregade desuden fortsat vil være 14 lejligheder, som der er i dag.

Derudover vil der stadig være to erhvervslejemål ud mod Nørregade, hvor Café Paraplyen holder til i det ene, og hvor der indtil for nylig har været en slikbutik i det andet. Ud mod TBT Tower-siden ligger desuden det erhvervslokale, der i sin tid husede Pianoteket, men som de senere år har stået tomt.

- Om det bliver til en café? Det synes jeg jo umiddelbart ville være oplagt, siger Robin Feddern.