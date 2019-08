Planer om Nørrebro-kvarter i Odense: Glemt og tildækket tunnel kan få nyt liv

Anders W. Berthelsen (S) foreslår at genåbne Nørrebro-tunnellen under togbanen. Tunnellen har siden 1990'erne været gemt under en jordvold. Både økonomi og tekniske udfordringer kan dog spænde ben for planen.

Indtil 1960'erne, da Thomas B. Thriges Gade og dermed også en ny viadukt under jernbanen blev bygget, var Nørrebro-tunnellen i Odense den vigtigste forbindelse under jernbanen mellem byen og havnen.

I dag er den ikke bare glemt, men også begravet, hvilket har været tilfældet siden 1990'erne.

Men under et lag af jord gemmer tunnellen sig stadig, og socialdemokraten Anders W. Berthelsen ser den gerne gravet fri og taget i brug igen som led i den genopbygning af Nørrebro-kvarteret i Odense, der er på tegnebrættet i de kommende år.

- Når det gamle navn Nørrebro nu vækkes til live, vil vi have undersøgt, om også den gamle Nørrebro-tunnel under jernbanen kan vækkes til live, siger han og tilføjer:

- Den har været usynlig siden 1990'erne, da den blev dækket af en jordvold, men vi håber, at det vil være muligt at gøre den synlig og brugbar igen. Det er en tunnel, som mange odenseanere husker, siger han og forestiller sig, at den vil kunne bruges som cykel- og gangtunnel.

Berthelsen medgiver dog, at både økonomi og tekniske udfordringer kan spænde ben.

- Vi er klar over, at også andre parter skal spille med, hvis ideen skal realiseres, samt at det ikke er helt billigt at genåbne tunnellen. Det er Banedanmark, der ejer jernbanearealet, og Park Street Nordicom, som ejer postterminalen. Derfor er ideen ikke taget med i den aktuelle udviklingsplan for området. Men vi beder nu om en teknisk og økonomisk analyse af muligheden, siger han og erklærer sig klar til at se på en eventuel kommunal medfinansiering.

Du er klar til at bruge kommunale kroner på det, selv om kommunen i disse år mangler penge?

- Det kommer helt an på økonomien i det. Jeg vil ikke lægge mig fast på noget overhovedet, men jeg er temmelig sikker på, at mange odenseanere synes, det kunne være godt. Ikke kun de ældre, der husker tunnellen, men også de unge, som får en smutvej mere under jernbanen.

Også hos Konservative har man gjort sig tanker om, at det kunne være en god idé at få Nørrebro Tunnel genåbnet. Partiets ældre- og handicaprådmand Søren Windell understreger dog, at både prisen og de tekniske udfordringer skal undersøges først.

- Men det kunne være fint at binde byen endnu mere sammen, siger han.

Ejeren af postterminalen, Park Street Nordicom, finder tanken om at genåbne Nørrebro-tunnellen "interessant". Det siger seniorrådgiver Christian Seitzberg.

Men om Park Street Nordicom vil være med til at betale en del af regningen, vil han endnu ikke sige noget om.

- Det bliver noget, vi kommer til at drøfte med Odense Kommune, siger han.