Plads til nye hos Flik-Flak

BLANGSTEDGAARD: Har du en artist gemt i dig, og har du lyst til at gøre noget ved drømmen, spørger Tommy Hardam fra Cirkus Flik-Flak. En ny sæson starter i denne uge, og der er plads til både nybegyndere og øvede, der er fyldt syv år. Tirsdag klokken 17.30 til 19 for syv- til 10-årige og fra 19 til 21.30 for unge. Onsdag fra 16.30 til 18 for syv- til 10-årige og 18.30 til 20.30 for 11- til 15-årige. - Vi træner alle de klassiske cirkusdicipliner som et-hjulet cykel, jonglering, klovnerier, akrobatik, linedans, trylleri, diablo, djævlestok, balancetricks og meget, meget mere, fortæller cirkusdirektør Hardam. /RAS