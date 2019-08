Plads til løbere: Tre aftener med spærrede veje i Odense

Dalum: Flere tusind deltagere er med tirsdag, når årets DHL-stafet i Odense begynder på Engen i Fruens Bøge, og de mange løbere gør det nødvendigt at lukke dele af to veje i området.

Fra klokken 17.30 og frem til klokken 21 bliver der spærring for biler på Sejrsskovvej mellem rundkørslen og den Fynske Landsby, og på Skovalléen er der spærret mellem Sejrsskovvej og indkørslen til Fruens Bøge Station.

Cyklister og fodgængere kan passere de lukkede vejstrækninger, og bybusser får også lov at køre ad Sejrsskovvej, oplyser Odense Kommune.

DHL-stafetten er verdens største motionsløb med afdelinger i Aalborg, Aarhus, Aabenraa, Odense og København med samlet knap 207.000 deltagere sidste år. Næsten 17.000 af dem løb i Odense, og i år har 16.500 tilmeldt sig løbet i Odense.

Selvom vejret tirsdag morgen kunne tyde på, at løberne får sig en våd fornøjelse, er der opmuntring fra DMI. Regnvejret skulle ifølge prognosen for Odense ikke komme til at genere løberne, for meteorologerne venter tørvejr i Odense fra omkring klokken 15 og resten af dagen.