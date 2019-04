Michiel van Geijn og Mathias Madsen kæmper med psykiske lidelser, men er begge blevet hjulpet på vej af et relativt nyt tilbud på Værkstedet Kildemosevej, hvor kommunens flådestyring holder til. Her repareres og serviceres kommunens biler, el-biler og -cykler.

- Det var en virkelig god oplevelse. Alle har jo brug for succesoplevelser, men sådan nogle som os har det nok især, fordi vi har så meget andet at slås med, som han siger.

Det gik ellers fantastisk godt, da han var på Værkstedet Kildemosevej, hvor han er tilbage på besøg. Her kom han helt uden forudsætninger for arbejdet med biler for et halvt år siden, og som månederne gik arbejdede han sig ind i fællesskabet og fik styr på opgaverne på værkstedet.

Michiel van Geijn smiler til Ole Helmer, men de mørke øjne er alvorlige. Han forsøger at bevare optimismen i sit nye job, men frygter endnu et nederlag tegne sig forude.

Det er ikke mere end halvanden uge siden, at den 38-årige hollænder forlod Værkstedet Kildemosevej, hvor kommunens el-biler og -cykler repareres og serviceres, for at begynde i jobprøvning ved H. J. Hansen, men gensynsglæden er alligevel stor.

Borgere med udfordringer

"Slåskampen" har for Michiel van Geijns vedkommende stået på, siden han fik børn for ni år siden, og er gradvist blevet forværret siden. Han har haft alvorlige psykiske problemer med stress, depression, en psykose og tre indlæggelser, og for fire år siden fik han diagnosen bipolar lidelse. I dag lever han med store personlige stemningsskift, der gør det svært for ham at passe et almindeligt arbejde.

På trods af mange års erfaring som kok og sælger i en delikatesse-virksomhed, er det svært for ham præcis at finde den rette hylde, hvor han ikke enten synker ned i kedsomhed og tristesse eller bliver opstemt og ambitiøs på en måde, der er ødelæggende for ham.

- Det ligger lidt i min sygdom, at jeg kan blive overentusiastisk og komme til at stille for store krav til mig selv. Jeg kan hurtigt blive stresset, men jeg kan også hurtigt blive meget ked af det, fortæller hollænderen, der taler flydende dansk, selv om han kun har boet i landet i knap fem år.

På værkstedet møder han Mathias Madsen, der kun har været på værkstedet et par måneder.

Mens Michiel van Geijn først for relativt nylig har fået en psykiatrisk diagnose, har Mathias Madsen kæmpet med psykisk sygdom så længe, han kan huske.