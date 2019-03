Pladebutikker holder midnatsåbent for at sælge nyt Kim Larsen-album

Recordpusher og Moby Disc i Odense holder ekstraordinært åbent fra torsdag midnat og to timer frem for at sælge "Sange fra første sal", som Kim Larsen har indspillet med sønnen Hjalmer og impresarioen Jørn "Ørn" Jeppesen.

300 eksemplarer af Kim Larsen, Hjalmer og Jørn "Ørn" Jeppesens album "Sange fra første sal" sættes til salg fra torsdag midnat i Recordpusher og Moby Disc. Butikkerne har hver sin Ellegaard som chef. Bo i Record Pusher og Per i Moby Disc.

- Jeg har vidst i en uge, at albummet udkom i nat, men der har været mundkurv på i en grad, som jeg aldrig har oplevet magen til. Det var Kim Larsens ønske at lave en kæmpe overraskelse, siger Bo Ellegaard.

Det var planen, at nyheden om udgivelsen først skulle breakes ved midnat. Men da flere pladeforretninger rundt i landet har modtaget albummet i løbet af ugen, har det været umuligt at holde kortene helt tæt til kroppen. Og torsdag aften slap nyheden så ud.

- Det var så småt begyndt at rygtes, at noget stort var under opsejling. Det er da også vildt, at Kim, Hjalmer og Jørn har indspillet 12 sange i Kim Larsens lejlighed få hundrede meter herfra, siger Bo Ellegaard.

Albummet sælges både på cd og vinyl, og Bo Ellegaard er ikke et sekund i tvivl om, at de bliver revet væk.