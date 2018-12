Pirattaxachauffør viste sig at være røver

Det kan være fristende at snuppe et godt tilbud fra en såkaldt pirattaxa, hvis man bare vil hjem og i øvrigt finder det helt umuligt at få fat i en rigtig taxa. Men en odenseansk mand kommer næppe til at køre med en privat og ulovlig taxa igen, efter vedkommende natten til søndag fik tilbudt et lift i Nørregade.

Manden havde været i byen, da han ved totiden steg ind i pirattaxaen, der fiskede efter kunder i centrum. Den første del af hjemturen gik sådan set fint nok. Men da de nåede til Bolbro og Christmas Møllers Vej viste pirattaxachaufføren sig at leve helt op til øgenavnet - for han var lidt af en røver.

På Christmas Møllers Vej kørte manden ind til siden og ville have penge for turen. Kunden tilbød kontanter, men dem ville han ikke have. Han insisterede på både at få mandens kort og pinkoden dertil. Da han ikke ville aflevere det, tog chaufføren flere gange fat i den unge mand, og han endte med at rive armbåndsuret af den forurettede.

Derefter stak piratchaufføren tilsyneladende af igen, og selv om kunden var chokeret, var han omvendt heller ikke skarp nok i øjeblikket til at kontakte politiet. Det gjorde han først søndag kort før klokken 10.00, hvor han anmeldte, hvad politiet nu opfatter som et røveri. Om manden nåede at se nummerpladen på pirattaxaen eller på anden vis kan hjælpe med en opklaring vides ikke.

Skulle nogen have oplysninger i sagen, kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114. Ifølge offeret var chaufføren af udenlandsk herkomst.