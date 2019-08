DAVINDE: Søndag den 11. august kan du blive pilgrim i Davinde og omegn. I Davinde Kirke indleder pilgrimspræst Anette Foged Schultz arrangementet klokken 10 med en kort pilgrimsgudstjeneste og vil umiddelbart herefter lede et par timers vandring, 12 kilometer, i Tarup-Davinde naturområde. Tilbage i kirken sluttes der af med et glas vin og et stykke brød. /RAS