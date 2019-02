Personalet har for travlt til det varme måltid

En aftale med Byens Køkken muliggør, at plejecentre laver maden færdig lokalt. Det sker bare ikke i praksis, for aftenpersonalet har travlt med plejeopgaver. På Herluf Trolle Plejecenter har man ansat en køkkenassistent for at undersøge om det har indflydelse på beboernes madglæde.

Der skal dufte af mad på byens plejecentre. De ældre beboere skal have lov at være med til at skrælle kartofler og snitte gulerødder, og bagværk og kød skal en tur i ovnen helt lokalt. Sådan drømmer mange beboere og pårørende om, at madlavningen skal foregå på kommunens plejecentre, men som det ser ud nu, er det svært at få til at hænge sammen. På alle Odense Kommunes plejecentre laves morgenmad, frokost og mellemmåltider lokalt, men når det kommer til det varme måltid sidst på dagen, bliver det svært. Alle plejecentre har mulighed for at få noget af maden leveret fersk og rå, så duften af nylavet mad kan brede sig, men tiden er ikke til det, viser erfaringen. - Aftenvagterne har utrolig travlt, og i praksis må vi sige, at der ikke er mange, der bestiller de ferske og rå varer fra Byens Køkken, siger Gitte Breum, der er chef for Mad og Måltider i Odense Kommune. Det er også konklusionen af en eksterne undersøgelse lavet af Epinion sidste år. Her konkluderes, at en ordning, hvor personalet selv kan bestille og færdiglave den varme mad i praksis ikke bliver brugt.

Mad på kommunens plejecentre Alle måltider undtagen det varme måltid til aftensmaden bliver i dag lavet lokalt på alle kommunens plejecentrene.Odensemodellen kombinerer et centralt køkken (Byens Køkken), der laver det varme måltid med mange lokale køkkener, som laver alle de andre måltider og eventuelt færdigtilbereder det varme måltid.



Plejecentrene kan i større eller mindre grad bestille råt kød og grøntsager, som kan laves færdigt lokalt. Det skaber liv og duft i køkkenerne.



Erfaringen viser, at der personalet ikke benytter sig særligt meget af den mulighed blandt andet fordi, man er tyndt bemandet i aftentimerne.



Odense Kommune har 21 plejecentre. Heraf er ti traditionelle plejecentre med lejligheder og ét stort køkken. 11 er såkaldte leve-bo-miljøer, hvor 8 til 10 lejligheder er samlet i en fælles boenhed med fælles køkken.

I dag laver Sandra Wilki kød til hele plejecentret i et køkken, så hun kan holde øje med gryderne. Andre gange sætter hun kød i ovnen i alle plejecentrets fem køkkener. Foto: Michael Bager

Madordning-light Der er i den erkendelse, at politikerne i år har sat penge af til et projekt, hvor man vil undersøge, hvad ansættelsen af en ernæringsassistent på to plejecentre har af betydning på beboernes madglæde. En slags "madordning-light," kalder Gitte Breum det, for projektet er en mindre del af et større pilotprojekt med frisklavet mad på Ærtebjerghaven og Albanigade. - Det er ikke helt så omfattende som pilotprojektet, men det undersøger, om man kan lave mad i mindre skala med mad fra Byens Køkken. Vi vil gerne undersøge, om man kan skabe nogle af de samme effekter med færre ressourcer, forklarer Gitte Breum. I 2018 og 2019 kører et pilotprojekt i Odense Kommune, hvor to plejecentre laver frisk mad helt fra bunden i centrenes leve-bo-enheder. I 2019 kom to delprojekter til: "Madfagligt team" med køkkenassistenter og "Gæstekokke," hvor en kok laver festmåltider på plejecentrene cirka en gang om måneden.

Helene Starostka koordinerer madindsatserne på byens plejecentre, og samler erfaringer ind. Foto: Michael Bager

Forsøg på Herluf Trolle På Herluf Trolle Plejecenter er Sandra Wilki, der er uddannet cafeteria assistent - netop ansat til at skabe aktivitet i centrets fem køkkener. Hun bestiller mad hos Byens Køkken. Sætter kartofler over i alle køkkenerne, steger kød og bager brød og kager. - Man spiser jo med øjnene, så jeg tror det betyder noget, at jeg er her i køkkenet, og hvordan jeg serverer maden. Jeg kan ikke være i alle køkkener på en gang, men jeg går lidt rundt og veksler i løbet af ugen, hvor jeg er, fortæller Sandra Wilkim, der nogle dage har kartofler over at koge i alle køkkener og stege i alle ovne og andre dage må koncentrere madlavningen til et køkken. Hun samarbejder gerne med plejepersonalet om, hvilket køkken hun skal være i, og forhører sig hos dem, om hvilke beboere, der kunne have lyst til at hjælpe i køkkenet. Sandra Wilki synes allerede nu, hun har oplevet en effekt af, at der er kommet mere liv i køkkenerne på Herluf Trolle Plejecenter. - En dag hvor jeg stegte flæskestege på alle afdelingen spise beboerne virkelig godt. En spiste dobbelt så meget, som han plejer, husker hun. Helene Starostka, der er projektleder i kommunens afdeling "Mad og Måltider," forklarer at den synlighed Sandra Wilki skaber i køkkenerne er vigtig. - Og så er hun også bindeled til Byens Køkken, hvor hun også arbejder ude nogle dage om ugen. Det er en stor fordel, siger Helene Starostka.

Præsentationen er vigtig Allerede i 2018 viste en stor undersøgelse, at forsøgene med frisklavet mad på Ærtebjerghaven og Albanigade, vakte stor tilfredshed blandt de 20 til 25 procent af plejecentrenes beboere, der havde mulighed for at udtrykke sig. Det viste sig at have positiv betydning, at der var aktivitet i køkkenerne, at der var øget fokus på maden og at livskvaliteten blev øget generelt, når maden blev lavet lokalt. En positiv sidegevinst viste sig desuden at være, at den øgede bemanding i køkkenerne frigav tid til plejepersonalet. Samtidig viste undersøgelsen, at anretningen og præsentationen af maden ofte synes lige så vigtig, som det faktum, at den var lavet lokalt.