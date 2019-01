Per Hallundbæk vekslede frustration med begejstring, da han i efteråret 2017 forlod Falsled Kro og for første gang sprang ud som selvstændig med Franck A i Odense. Et halvt år efter forlod han dog restauranten i Jernbanegade med en erkendelse af, at der var brugt for mange penge på renovering og dyrt design og for lidt penge på personale. For første gang fortæller den landskendte kok nu om sit farvel til Falsled Kro og om det kuldsejlede Franck A.