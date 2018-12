Pengene ruller den forkerte vej i rollespilsforretning

Det er ikke nogen guldrandet forretning at sælge spil og udstyr til blandt andet rollespil. Det må ejerne af forretningen Dragons Lair i Gråbrødrepassagen i Odense erkende, efter anpartsselskabet bag forretningen netop har offentliggjort deres seneste regnskab. Det viser et regnskabstræk, som Fyens Stiftstidendes automatiske regnskabsrobot har foretaget hos Erhvervsstyrelsen. Dragons Lair ApS, der ledes af direktør Jonas Hartvig Cleemann, fik et underskud på 247.904 kroner før skat i det netop afsluttede regnskabsår mod et minus på 136.450 kroner året forinden. Det fremgår af årsrapporten for 2017/18.

Virksomhedens bruttofortjeneste er gået ned fra 4,0 millioner i det foregående regnskabsår til 3,1 millioner kroner i det seneste regnskab. Bruttofortjeneste eller bruttotab er et tal, der fortæller noget om, hvor stor aktivitet der er i virksomheden. Tallet viser det samlede salg fratrukket blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostninger, og det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Hvor stor omsætningen i firmaet, der ejes af en mindre kreds af anpartshavere, er ikke oplyst. Til gengæld kan man læse i regnskabet, at antallet af medarbejdere det seneste år er dalet fra 12 til ni. Alligevel endte året i et resultat, som ejerne kalder "utilfredsstillende".

Egenkapitalen faldt fra 2,5 millioner til 2,4 millioner kroner.