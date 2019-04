Patient snuppede adgangskort og gik på tyvetogt på OUH

Odense: Onsdag morgen blev flere patienter, der er indlagt på Odense Universitetshospital, bestjålet. Fyns Politi fik anmeldelse om, at patienter på flere stuer på hospitalet manglede personlige ejendele som mobiltelefon, ur og tegnebog.

- De signalementer af den formodede tyv, som vi får fra patienterne, giver os en god idé om, hvem han er, og kort tid efter får vi fat i ham ikke langt fra hospitalet, siger vagtchef hos Fyns Politi Thomas Bentsen.

Den 31-årige mand, som nu er sigtet for tyverierne, var ifølge vagtchefen stadig i besiddelse af de stjålne genstande, da han blev anholdt. Genstandene er nu leveret tilbage til deres rette ejermænd.

Angiveligt er det lykkedes manden at komme ind til patienterne ved hjælp af et adgangskort, som han ifølge politiet har set sit snit til at få fingrene i, da han onsdag morgen selv var på OUH.