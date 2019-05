Pas på pengene: Tricktyve slog til i odenseanske supermarkeder

De fleste kigger nok mere efter tilbud end tricktyve, når de er ude for at handle ind. I hvert fald måtte to odenseanske kvinder fredag lide den tort, at blive udsat for tricktyveri under deres indkøbstur. I Føtex på Vesterbro gik det ud over en kvinde, der gik med rollator. Hun opdagede først, at hun var blevet bestjålet, da hun kort efter klokken 14 gik frem mod kassen, og pludselig ikke havde nogen taske i sin kurv i rollatoren. Kvinden havde forinden talt med en mand, der talte dansk med accent. Han havde spurgt hende om nogle tallerkner i butikken, men var siden forsvundet. Muligvis med kvindes taske. Han havde kort brunt hår med grå stænk, men ellers kunne kvinden ikke give et nærmere signalement af ham.

Et par timer tidligere var det en kvindelig kunde i et supermarked på Dalumvej, der var blevet snørret. I afdelingen for frugt og grønt, havde en mand henvendt sig til hende med en bakke karse og spurgt, hvad det var. Samtidig gik en anden mand ind i hende bagfra. Det var formentlig ham, som efterfølgende havde taget hendes pengepung, der lå i en taske, hun havde over skulderen. Kvinden var ifølge anmeldelsen til politiet, ikke i stand til at give et nærmere signalement af de to mænd.

Begge tilfælde, der optræder på politiets døgnrapport fra weekenden, viser dog, hvordan tyvene arbejder. Først afleder de ofrenes opmærksomhed og så stjæler de enten selv punge eller tasker, eller har en medskyldig til at gøre det.