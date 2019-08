Partier vil beskytte de svageste i Vollsmose ved genhusning

De svageste borgere i Vollsmose skal have lov at blive i Vollsmose, hvis deres lejligheder rives ned. Det foreslår Radikale Venstre og Enhedslisten. Et enigt byråd vil have mulighederne undersøgt hos Udviklingsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose.

Partierne i Odense Byråd var onsdag aften enige om at bede Udviklingsbestyrelsen for Fremtidens Vollsmose tage stilling til et forslag om at beskytte særligt sårbare borgere i nedrivningstruede bygninger i Vollsmose.

Ifølge Udviklingsplan for Vollsmose skal 1000 lejligheder nedrives og beboerne i lejlighederne genhuses andre steder i byen, og det er i den situation, at partierne Enhedslisten og Radikale Venstre forudser, at særligt sårbare borgere kan komme i problemer. For eksempel hvis de bliver tvunget væk fra netværk, familie og social omgangskreds, der fortsat bor i Vollsmose.

Enhedslisten er ikke med i forliget om fremtidens Vollsmose, men fremsatte alligevel forslaget sammen med Radikale Venstre.

- Vi ønsker at tage ansvar, selv om vi ikke er med i aftalen, og vi håber fortsat, at planen ikke bliver til noget. Men det kan have store menneskelige konsekvenser at blive flyttet imod sin vilje. Vi ønsker, at planen implementeres så skånsomt som muligt, sagde Reza Javid fra Enhedslisten, mens Susanne Crawley (R) lagde vægt på, at planen skal føres ud i livet med medmenneskelighed.

- Vi ved, at mange gamle dårligt tåler flytning, og det er jo ikke dem, der laver ballade på Bøgetorvet, påpegede hun ved onsdagens byrådsmøde.

Selv om alle partier var enige om at lade Udviklingsbestyrelsen i Vollsmose undersøge mulighederne, kom både Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti med forbehold.

- Hvis det betyder, at vi ikke kan nå målene i planen, så kan vi ikke bakke op, lød det fra Christoffer Lilleholt (V).