Parkforvalter: Slaget mod rotter i Munke Mose er vundet - for nu

For et år siden sås rotter pile rundt i Munke Mose i fuldt dagslys. I dag modtager parkforvalter i Odense Kommune Hanne Pedersen ikke længere henvendelser om rotter i parken. Storstilet rottebekæmpelse har virket, konkluderer hun.

- Jeg tror, det er udtryk for, vi har fået slået hovedparten ihjel. Sidste år ved den her tid så vi dem løbe hen over stierne.

- Jeg modtager ikke klager og får ingen henvendelser om rotter i parken længere, og der er ifølge Anticimex heller ikke længere den store aktivitet dernede. De ser selvfølgelig lidt, men det er ingenting i forhold til for et år siden, da det var helt vildt, siger hun og tilføjer:

For de fleste er døde, og den konstante jagt på dem, der tilbage i marts blev indledt med en storoffensiv med jægere og hunde fra skadedyrsbekæmperfirmaet Anticimex , lader til for alvor at have gjort indhug i bestanden.

2018 har været et dårligt år for rotterne, der holder til Munke Mose.

Forud for den natlige rottejagt blev folk advaret om, at der var mange rotter i parken, og at en bekæmpelse var på vej. Foto: Arkivfoto

Rovfugle sættes ind til foråret

Vil det sige, at her op mod årets udgang, tør Hanne Pedersen, parkforvalter i By- og Kulturforvaltnigen, vove pelsen og erklære krigen mod rotterne i Munke Mose for overstået og vundet?

- (Latter ...) Vi vil fortsætte med at have fælder sat ud dernede, for hvis vi stopper, så vokser problemerne bare igen. Men på et eller andet plan vil jeg sige, at det første store slag er vundet. Men krigen stopper aldrig, for der er selvfølgelig stadig rotter dernede. Det vil der altid være.

Hanne Pedersen oplyser, at planen om at opsætte redekasser til rovfugle i Munke Mose, som blev luftet tidligere på året, stadig er aktuel. Håbet er, at det kan være med til at holde rottebestanden nede.

- Til foråret sætter vi redekasser op til ugler og tårnfalke, og så håber vi bare, at nogen flytter ind i kasserne, siger hun.