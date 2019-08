Papirklip anno 2019: Sonias kunst blev skåret ud i flamingo af en robot

Sonia Brandes er begejstret for at se sine sirlige papirklip blæst op i størrelse ved årets HCA festival, så næste år er papirkunstneren klar til at lave helt nye værker til festivalen og gå meget mere med ind i arbejdet.

De fik to dage og en stribe papirklip til at løse opgaven: Lav en kongestol, som kan bruges til eventyroplæsning for børn under HCA Festivals. Og så gik Mikkel Andreas Junker Jensen, 27, og Frederikke Dahl, 24, der til dagligt læser til ingeniører i integreret design på SDU, i gang med opgaven på deres fælles arbejdsplads, Odico. Virksomheden, der ligger på Odense Havn, er specialiseret i robotter, der kan skære hvad som helst ud i flamingo, og det skal tages bogstaveligt. Undervejs i praktiktiden har Mikkel Andreas Junker Jensen og Frederikke Dahl været med til at lave scenografi til Det Ny Teaters opsætning af "Spillemand på en tagryg". En opgave på 11 gange 19 meter. - Alligevel har vi lært nogle nye ting af denne opgave, hvor vi eksempelvis har skåret papirklippet ud i lag, så det bliver tredimensionelt, siger de to, der også selv har stået for at designe kongestolen. De har udvalgt papirklippene på for- og bagside samt genbrugt gavlen fra Prinsessen på ærtens seng som stoleryg. Placeret i Odeon har stolen fungeret efter hensigten hele ugen, men fredag fik kunstneren bag papirklippene, Sonia Brandes, endelig mulighed for at se, hvordan papirklippet var vokset i de ingeniørstuderendes hænder. - Det er sjovt at se, og jeg er glad for at have været med, men det gik også så stærkt med det i år - næste år skal vi begynde på det noget før, så jeg kan nå at lave nogle nye ting, sagde Sonia Brandes, der tidligere har fået lavet papirklip om til brønddæksler, men endnu aldrig til møbler. Tidligere har hun også deltaget i festivalen ved at klippe små mobiler, som er blevet solgt fra et galleri. Se den eventyrlige kongestol i Odeon, Odeons Kvarter, Odense - hver dag under HCA Festivals i Odeons åbningstider.

Næste år skal vi begynde på det noget før, så jeg kan nå at lave nogle nye ting. [i]Sonia Brandes, papirklipper[/i]

Sonia Brandes er kvinden bag en kongestol på Odeon og papirklip på toppen af Arbejdernes Landsbank for enden af Overgade. Foto: Nils Svalebøg

Mikkel Andreas Junker Jensen, 27, og Frederikke Dahl, 24, der til dagligt læser til studerer til ingeniører i integreret design på SDU, men i denne uge har de været med til at lave en del af festivaludsmykningen på deres fælles arbejdsplads, Odico. Foto: Nils Svalebøg

Odicos direktør Anders Bundsgaard er glad for at han satte de to ingeniørstuderende til at løse opgaven. - Det kræver nemlig både teknisk viden men også designforståelse at kunne få stolen til at hænge sammen, siger han. Foto: Nils Svalebøg

Papirklipper Sonia Brandes i kongestolen, som er designet af hendes klip og sat sammen og udskåret af robotter af de to studerende Mikkel Andreas Junker Jensen (th) og Frederikke Dahl (tv). Resten af weekenden kan den ses i Odeon. Foto: Nils Svalebøg

Sonia Brandes er kvinden bag en kongestol på Odeon og papirklip på toppen af Arbejdernes Landsbank for enden af Overgade - og her er der kig ned fra bankens tagterrasse på den ny fremvoksende by. Foto: Nils Svalebøg

Papirklippekunstner Sonia Brandes er kvinden bag en kongestol på Odeon og papirklip på toppen af Arbejdernes Landsbank for enden af Overgade. Her står hun med filialdirektør Steen Tophøj. Foto: Nils Svalebøg