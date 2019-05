Paludan vender tilbage til Odense i aften efter svømmetur i Lillebælt

Stram Kurs-lederen gør fredag aften et nyt forsøg på at demonstrere i Vollsmose. Torsdag blev hans demonstration flyttet af politiet på grund af en ophidset stemning i bydelen.

Odense: Torsdag forsøgte Stram Kurs-leder Rasmus Paludan forgæves at komme til at demonstrere på Bøgetorvet i Vollsmose, og fredag aften gør han et nyt forsøg. Klokken 18 vil han være på Flakhaven i centrum af Odense, og en time senere forventer han at være på Bøgetorvet i Vollsmose.

Det fortæller partilederen i en video fredag morgen. Videoen er optaget ved Lillebælt, hvor Rasmus Paludan, efter at være steget op af vandet, fortæller, at han nu har indfriet sit valgløfte om at svømme over Lillebælt - det var et løfte, han ville opfylde, hvis Stram Kurs fik 20.000 vælgererklæringer inden for et år.

Rasmus Paludan oplyser, at han fredag i første omgang tager til Hjallerup Marked i Nordjylland, hvorefter han vender tilbage til Odense, hvor han torsdag måtte opgive at gennemføre en demonstration på Bøgetorvet i Vollsmose.

Lørdag har partilederen varslet en demonstration på Rådhuspladsen i København, hvor han klokken 20 vil "tilberede noget med Koranen".

