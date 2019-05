Paludan kommer ikke til Vollmose alligevel: Er taget til Bolbro

Bolbro: Rasmus Paludan, stifter og leder af partiet Stram Kurs, havde fredag for anden aften i træk varslet en demonstration i Vollsmose, men endnu engang er planerne blevet ændret.

På Stram Kurs' Youtube-kanal sender Rasmus Paludan fredag aften livevideo fra Højstrup-kvarteret i Bolbro, hvor han går rundt på gaderne, flankeret af et større politiopbud.

Ifølge videoen såvel som avisens journalist på stedet går Rasmus Paludan rundt på gaderne i selskab med blandt andet Martin Christensen i hvert fald, der er Stram Kurs' fynske folketingskandidat. Undervejs kommer Rasmus Paludan i højlydte diskussioner med forbipasserende på gaden.

Paludan ankom klokken cirka 18.45 til Flakhaven i Odense, hvor han beskyttet af politiet talte med flere fremmødte. Hans oprindelige plan var at tage direkte videre til et område i Vollsmose, men den plan er efter alt at dømme blevet ændret.

Opdateres...