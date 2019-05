Paludan ankommet til Flakhaven: Massivt politiopbud, men ellers roligt

Odense: Omkring klokken 18.45 ankom Rasmus Paludan, stifter af Stram Kurs, til Flakhaven i det centrale Odense, hvor han som varslet vil afholde en demonstration.

Ifølge avisens journalist på stedet er Flakhaven præget af et massivt politiopbud. Også flere borgere har fundet vej til stedet for at se den omstridte folketingskandidat. Få kommer med tilråb bag afskærmningen, men ellers er der omkring klokken 19 ganske roligt i området.

Efter sit besøg ved Flakhaven tager Rasmus Paludan efter planen videre til et område ved Vollsmose, hvor han også vil demonstrere.

Allerede torsdag ønskede partilederen at demonstrere på Bøgetorvet i Vollmose, men politiet flyttede demonstrationen til Hindehøjen på grund af den ophidsede stemning i området. To personer blev anholdt i den forbindelse - én er sigtet for at kaste med en flaske, og en anden er sigtet for at stille hindringer i vejen for politiet.

Herefter tog Rasmus Paludan til Svendborg, hvor der også opstod tumult, og yderligere to blev anholdt. Den ene er nu sigtet for vold efter at have spyttet på Rasmus Paludan.

Efter sit besøg ved Flakhaven vil Paludan tage mod Vollsmose, selvom det ikke har været ledt for ham at få grønt lys fra politiet.

- Politiet har givet mig påbud om, at jeg ikke må demonstrere i Vollsmose og i de tilstødende områder. Heller ikke dem, jeg opholdt mig i torsdag - det område har politiet udvidet i dag. Det er stærkt krænkende, men jeg har været kreativ og fundet en afgrænsning på den østlige side af Odense Å, hvor jeg godt må stå, sagde Rasmus Paludan tidligere i dag til fyens.dk.

