Pakkes ind frem til jul: Tårnet på Odense Domkirke skal renoveres

Fra maj til december kommer et stort stillads til at omfavne domkirkens tårn. Renoveringen har været længe undervejs, og det er nødvendigt at arbejdet ligger i turistsæsonen.

Tårnet på Odense Domkirke slår revner og trænger til en kærlig hånd. Derfor er en langvarig renovering gået i gang, hvor de næste fire uger skal bruges på at få et enormt stillads klar til det omfattende arbejde. Menighedsrådsformand Gudmund Bager sidder på Kirkekontorets øverste etage med et ringbind foran sig, der er fyldt med tegninger og underskrevne papirer. Sidste underskrift er sat så sent som fredag morgen. - Vi har haft en ingeniør og en arkitekt oppe at kigge på tårnet. Det er efterhånden længe siden, men det er en meget lang proces. Det er en stor historie, og der er mange instanser, der skal involveres. For eksempel har Nationalmuseet været inde og godkende renoveringen, fortæller Gudmund Bager og tilføjer: - Man kan faktisk ikke slå et søm i herude uden, at vi skal spørge andre først.

Fredag morgen var stilladsarbejdere i fuld gang foran Odense Domkirke. Om fire uger er stilladset rejst og renoveringsarbejdet kan gå i gang. Foto: Mia Augustinus

Slutter til jul Selve domkirken er fra midten af 1500-tallet, og tårnet er bygget til i midten af 1700-tallet. Derfor er der ikke noget at sige til, at både inderside og yderside skal have en opdatering. Tårnet skal blandt andet fuges om, da flere af stenene er forvitrede. - Murerarbejdet går i gang, når stilladset er rejst, og så skal renoveringen helst være afsluttet per 1. december, siger Gudmund Bager. At renoveringen netop løber over sommerperioden, hvor byen fyldes med turister, er ifølge menighedsrådsformanden irriterende, men en nødvendighed. - Vi ved, at når vi selv er i udlandet og skal se en katedral, så er der stillads omkring. Sådan er det med gamle bygninger, fortæller Gudmund Bager og fortsætter: - Men vi bliver nødt til at gøre det på denne tid af året, for den mørtel, der skal bruges til at fuge med, tåler ikke temperaturer under fem grader. Så vi håber på en mild november.

Store fremtidsplaner Stilladset kommer til at være hele vejen rundt om tårnet, men kirken kan stadig besøges. Der vil i perioder være adgang på normal vis fra forsiden, og ellers tager man dørene i brug på siden af kirken. Det er cirka 20 år siden, at der sidst har været en større renovation, hvor man kalkede kirken. Men i fremtiden venter et større renoveringsprojekt. - Vi skal have nyt blytag på, og så skal vi have kalket kirken igen og installeret anden del af et varmeanlæg. Og vi skal have restaureret vores prædikestol. Det betyder, at kirken kommer til at stå lukket i et helt år. Vi ved ikke præcis, hvornår det bliver, men nok i 2023-2024 eller deromkring, fortæller Gudmund Bager.