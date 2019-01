Hvor lang tid tager det at skifte ikke én man mange pærer i en trafikeret tunnel? Svaret er sådan cirka 12 timer. I hvert fald oplyser Odense Kommune nu, at den ellers stærkt trafikerede tunnel i Jarlsberggade lukkes fra torsdag klokken 17 til fredag morgen klokken 05.00. Der spærres fordi der skal skiftes pærer i tunnellen, så bilister skal ud på en omvej for at krydse jernbanen. Den skulle dog være åben igen, når folk skal på arbejde eller i skole fredag morgen. Det er i øvrigt anden gang at den lukkes på grund af pæreskift.