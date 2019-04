Pædagoger og lærere i overskud: Fyringsrunde truer Odenses skoler

Et foreløbigt overblik viser, at der næste skoleår vil være for mange både lærere og pædagoger i Odenses folkeskoler, og derfor kan en fyringsrunde være på vej. Det udfordrer fortællingen om prioriteringen af velfærden, skriver lærernes tillidsrepræsentanter i åbent brev til byrådet.

En bekymret uro og utryghed præger lige nu lærerværelserne på Odenses folkeskoler. Den årlige flytten rundt på medarbejdere, hvor lærere og pædagoger, der det kommende skoleår vil være tilovers på én skole, rykkes til et ledigt job på en anden, risikerer således i år at ende i en fyringsrunde. For der er flere overskydende lærere og pædagoger, end der er ledige stillinger, og derfor er fyresedler i spil. Præcis hvor mange har det ikke været muligt at få oplyst, men ifølge Fyens Stiftstidendes oplysninger er tallet tocifret. Foreløbig er både forflyttelser og fyringer udskudt en uge for at undersøge, om nogle for eksempel er på vej på pension, har flytteplaner eller vil på nedsat tid. Situationen har fået lærernes samlede flok af tillidsrepræsentanter til at forfatte et åbent brev til byrådet: - Over de seneste år er der allerede sparet langt, langt flere årsværk, end der kunne forklares med et faldende elevtal. I stedet er der sket en øget inklusion, flere elever i klaserne og mere undervisning til den enkelte lærer. Det har sat folkeskolerne i Odense under et enormt pres, skriver de blandt andet. - Vi kan ikke se, at der er besluttet en ekstra stor besparelse på folkeskoleområdet. Tværtimod er det et problem, at der er en fortælling om, at velfærden skal prioriteres samtidig med, at der skal fyres lærere og pædagoger. Det udfordrer fortællingens troværdighed. Og det risikerer at skubbe yderligere til søgningen mod fri- og privatskoler, lyder det i brevet.

Topfrustreret formand Odense Lærerforenings formand Anne-Mette Kæseler Jensen erklærer sig topfrustreret over situationen og de truende fyringer. - Først og fremmest håber vi virkelig, at kommunen vil bruge forlængelsen til at finde andre løsninger, så vi undgår at fyre lærere. Det skaber uro og utryghed både blandt lærere, elever og forældre, siger hun. - Jeg synes netop, at Odense er i gang med en fortælling om, at nu vil byen satse på velfærd og på folkeskolen, men når kommunen i sammenligning med landets andre kommuner bruger tredjefærrest penge per indbygger på folkeskolen, så er det altså alt for uambitiøst. - Og selv om vi måske kan undgå fyringer, er det vigtigt at huske på, at stillingerne stadig forsvinder. Og det er svært at se, hvor de voldsomme, ekstra besparelser kommer fra, mener Anne-Mette Kæseler Jensen.

En markant forskel Ifølge Odense Kommunes skolechef Nikolaj Juul Jørgensen hænger det blandt andet sammen med, at mængden af klasser på hver skole hvert år varierer alt efter antallet af børn i de enkelte skoledistrikter. Og næste skoleår dannes der altså klasser end i år. - Vi kan konstatere, at der er indstillet flere lærere og pædagoger til forflyttelse, end der er ledige stillinger. Jeg vil ikke sætte tal på, men det er markant forskel, ellers ville vi ikke tage sådan et skridt og forlænge usikkerheden for lærerne og pædagogerne på skolerne, forklarer skolechefen. - Situationen skyldes primært, at der er en aktivitetsnedgang. Der er færre klasser og færre børn i sfo. Hvordan hænger det sammen med den demografiske udfordring og det stigende børnetal, politikerne er så optagede af i øjeblikket? - Det stigende børnetal er ikke slået igennem på skoleområdet endnu. Børnene fordeler sig anderledes og i færre klasser end sidste år, siger Nikolaj Juul Jørgensen. Handler det om, at I klasseoptimerer - altså aktivt lægger klasser sammen? - Nej. Klasserne dannes på skolerne ud fra elevtallet. Men skoleårets planlægning er et komplekst regnestykke hvert år, som blandt andet også afhænger af, hvordan økonomien ser ud på de enkelte skoler. Halvdelen har et overforbrug med fra sidste år, og 90 procent af skolernes budgetter er bundet op på medarbejdere, fremhæver han. Dertil kommer, at skolerne - selv om de i slutningen af sidste år slap for større, varslede millionbesparelser - stadig skal bidrage med en bid på omkring fire millioner kroner af de vedtagne nedskæringer på for eksempel indkøb, digitalisering og eksterne konsulenter i Børn- og Ungeforvaltningen. Odenses skoler udgør cirka halvdelen af forvaltningens samlede budget på knap tre milliarder kroner. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) har på nuværende tidspunkt ingen kommentarer til forflyttelser eller fyringer på skolerne, siger hun. Tirsdag i næste uge ventes et endeligt svar på, om alle fyringer kan undgås, eller om pædagoger og lærere mister deres job.