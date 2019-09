Påvirket bilist snuppet to gange på halvanden time

Odense: Politiet har sikret sig nøglerne til en 41-årig mands bil, og de bliver i politiets varetægt, indtil manden kan køre bilen i lovlig tilstand. Natten til mandag blev den 41-årige mand fra Jylland nemlig stoppet af politiet to gange inden for halvanden time og sigtet for at køre bil i påvirket tilstand.

Klokken 00.39 standsede en patrulje fra Fyns Politi manden i et rutinetjek på Munkerisvej i Odense. Da manden blev testet for brug af euforiserende stoffer, viste prøven sig positiv, og han blev derfor bedt om at forlade sin bil og i stedet kørt til en blodprøveudtagning, som skulle fastslå, hvad han var påvirket af.

Da blodprøven var taget, og manden var blevet afhørt, blev han løsladt.

- Men klokken 01.53 standsede vi ham igen - og igen på Munkerisvej, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland.

Manden blev igen testet positiv for brug af euforiserende stoffer, og denne gang fik han ikke nøglerne tilbage, oplyser vagtchefen.

- Nu beholder vi dem indtil videre, siger Steen Nyland.