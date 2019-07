Påvirket af narko: Knallertkører væltede lige ud foran politiet

Kører man på knallert i fuld tilstand er det dummeste nok at vælte foran en politipatrulje på åben gade.

Ikke desto mindre var det sådan, det gik for en mand på knallert søndag aften klokken 22.25. Han kom kørende ad Kochsgade og muligvis på grund af befippelse over at se ordensmagten komme trillende væltede han simpelthen lige foran øjnene på betjentene.

Det gjorde selvfølgelig betjentene nysgerrige på, hvilken tilstand manden var i, og da manden samtidig flygtede af sted på sin knallert fik han hurtigt politiet i hælene. Det varede dog ikke længe, før manden var stoppet, og han blev sigtet for at køre i påvirket tilstand, fremgår det af politiets døgnrapport. Han er nu sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at køre påvirket af euforiserende stoffer.

En anden, som også i weekenden blev taget for at køre påvirket af euforiserende stoffer, var en bilist på Nyborgvej. Manden blev standset natten til lørdag klokken 03.38, hvor han i bil var på vej ind mod Odense. Betjentene tog en narkotest på manden, som viste udslag for kokain. Det var nu ikke det eneste problem for bilisten, for han var desuden også frakendt kørekortet, fortæller politiets døgnrapport.

Kort forinden havde politiet standset en anden bilist, som på Munkerisvej også kørte bil påvirket af euforiserende stoffer. Han blev standset natten til lørdag klokken 01.10, og blev også sigtet for overtrædelse af færdselsloven.