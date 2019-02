Påsat brand i pizzeria: Politiet har lukket stedet af

Det kommer formentligt til at vare et stykke tid, før der atter kan langes pizzaer og kebabruller over disken fra et pizzeria i det indre Odense efter en påsat brand.

Branden fandt sted natten til søndag, hvor der skulle være blevet knust en rude i bagdøren til Amma's Pizzeria på hjørnet af Asylgade og Vindegade. Derefter trængte en eller flere gerningsmænd ind i pizzeriaet og satte ild til nogle benzinvædede stykker tøj midt på gulvet.

Hvad gerningsmændene næppe har tænkt på var, at der var installeret sprinklere, så ilden blev hurtigt slukket af vandet. Havde det ikke været tilfældet, havde resten af ejendommen været i fare for at brænde, herunder en beboet lejlighed på førstesal.

- Ilden blev slukket med det samme, så der var ikke fare for liv og lemmer, siger Henrik Juul, som er udlejer af forretningsarealet, men ikke har noget med pizzeriaet at gøre.

Ifølge ham kom politiet talstærkt til stede og havde blandt andet også en drone i luften for at skabe sig et overblik fra oven.

- De tog ingen chancer specielt i betragtning af, at der er en beboelseslejlighed oven over pizzeriaet, siger Henrik Juul.

Mandag arbejdede politiets teknikere med at sikre fingeraftryk, dna-spor og andet, som kan være med til at finde frem til gerningsmændene.

Ifølge Henrik Juul er der ingen tvivl om, at branden var påsat. Han var den første på stedet, fordi politiet havde fået en anmeldelse om, at der løb vand ud af hoveddøren ud på Asylgade. Politiet kunne ikke få fat i pizzeriaets ejer, fordi han var på ferie i Tyrkiet, så derfor blev Henrik Juul kontaktet.

Han fik lukket for vandet til sprinklersystemet, og politiet har siden spærret stedet af. I pizzeriaet var der installeret videoovervågning, som politiet nu skal forsøge at trække billeder ud af.

- Når teknikerne er færdige tirsdag, kommer der nok noget mere frem, forventer Henrik Juul.

En påsat brand er strafmæssigt en alvorlig ting, fordi man bringer andre mennesker i fare. Alt efter omstændighederne straffes ildspåsættelse med fængsel i mange år.