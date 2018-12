På tur med psykiatrien: Rie behandler skizofrenipatienter i deres eget hjem

Rie Jacobsen har behandlet unge, der lider af skizofreni de seneste syv år. Det er et job, der kræver erfaring og at man er god til at lægge det fra sig, når man kommer hjem. - Der er nogle af de her patienter, hvor det ene efter det andet går galt, og man tænker på, hvor unfair livet kan være, siger hun. Foto: Sugi Thiru

Hver uge tager ergoterapeut Rie Jacobsen til Nordfyn, hvor hun besøger patienter, der lider af skizofreni. De er alle så syge, at de ikke kan tage bussen ind til Lokalpsykiatriens Hus i Odense, fordi deres kroppe fyldes med angst, når de er nær mennesker.

Forestil dig, at du har en lille stemme i baghovedet, der hele tiden fortæller dig, at du ikke er god nok. En stemme, der fortæller, at alle andre mennesker er ude efter dig. At omverdenen vil skade dig. Når man lider af skizofreni hersker de stemmer over den sunde fornuft, og for nogle af de patienter, der er hårdest ramt, gør det, at de slet ikke kan gå ude i det fri uden at være på vagt. Det er sådan nogle patienter ergoterapeut Rie Jacobsen hver uge besøger, når hun i en lille hvid Polo med Region Syds grønne logo på, kører ud til deres hjem for at give dem den behandling, de har så hårdt brug for. Hun er i en afdeling i Lokalpsykiatriens Hus, der hedder OPUS, som behandler unge med skizofrenilidelse mellem 18 og 30 år.

Skizofreni Skizofreni er en psykisk sygdom, der giver ændringer i tanker og adfærd.



Mange oplever, det der kaldes positive symptomer som vrangforestillinger, hallucinationer og tankeforstyrrelser.



Andre oplever negative symptomer, som handler om mangel på grundlæggende færdigheder.



Generelt har mennesker med skizofrenilidelse svært ved at skabe struktur i hverdagen.



Mange har svært ved sociale relationer.



Sygdommen er arvelig og bliver udløst ved at blive udsat for voldsom stress som for eksempel mobning eller overgreb.



Den bryder typisk ud i alderen 15-30 år.



En ud af fem kommer sig af skizofreni.



I OPUS Odense er der visiteret 151 patienter.



OPUS er et treårigt tilbud for unge mellem 18 og 30, der for nyligt har fået diagnosen.

Den lille hvide Polo bringer Rie Jacobsen rundt i det nordfynske landskab hver eneste onsdag. Foto: Sugi Thiru

Fortrolighed først Turen går mod Nordfyn. Rie Jacobsen skal besøge en række patienter på dagens tur. Ved første besøg er det hos en kvindelig patient, hvor samtalen er meget præget af dagligdagssnak. For et utrænet øje virker den ikke terapeutisk, men det er der en god grund til. - Vi gør meget for at etablere en fortrolighed mellem os og patienterne. Det er det, at snakke om hverdagsting, en del af. Det gør nogle gange samtalen lettere, siger Rie Jacobsen, der i løbet af besøget noterer sig patientens tilstand. Kvinden har kun været i behandling siden sommer, så hun er relativt ny i det tre-årige forløb OPUS tilbyder, og hun er meget stille i sine svar.

Små skridt Den næste patient er en mand, der har været i forløbet i over to år. Da døren går op til det mørklagte hjem, rammer lugten af indelukkethed og cigaretter næsen. I mørket snakker Rie med manden, der er mere reflekteret og sætter flere ord på sine symptomer, og det gør også at Rie Jacobsens spørgsmål bliver mere direkte - specielt i forhold til symptomer, og også en smule mere krævende. - Fordi patienten har været i forløbet i længere tid, har vi selvfølgelig opnået en større grad af fortrolighed og kan påvirke ham på en mere direkte måde, fortæller hun. Men selvom samtalen flyder bedre er det tydeligt, at mande ikke har det godt. Han har ikke været udenfor i en uge, og inden hun går, foreslår Rie Jacobsen et besøg før jul. - Han får normalt kun besøg en gang hver anden uge, men han har fået det værre siden sidste besøg. Derfor vil jeg gerne besøge ham allerede i næste uge, siger hun. - Når man lider af skizofreni går det hele tiden op og ned. Nogle gange går man et skridt frem og to tilbage - også selvom man har været i forløbet i lang tid.

Tåler ikke pres Selvom fortroligheden mellem patienterne og Rie Jacobsen øges som tiden går, skal hun stadig hele tiden være opmærksom på, at hun ikke kræver for meget af dem. Egentlig skal der ikke stilles krav, mere hentydninger og forslag til, hvad de kan gøre anderledes. - Det er vigtigt hele tiden at have i baghovedet, at personer med skizofrenilidelse ikke fungerer godt under pres. Hvis de bliver pressede kan det forværre deres symptomer, siger hun. En sådan situation kom hun ud for under forrige besøg ved dagens tredje patient. Han har heller ikke været i forløbet længe, og er meget besværet af sin sygdom. - Jeg foreslog en indlæggelse og det blev han meget oprevet over. Han har mange problemer, hvor jeg tror en indlæggelse i en periode kunne gavne. Men han oplevede hændelsen meget voldsomt, fortæller hun. Og det er da også en ung mand med et blik, der søger væk, der møder hende i døren. Et afvigende blik er en ting, alle tre patienter har tilfælles. De søger væk og ønsker ikke kontakt. Da de sidder ved bordet og snakken går i gang, undskylder Rie Jacobsen for situationen ugen forinden. Den unge mand siger også undskyld for sin opførelse og fortæller, hvordan han har haft ondt i maven hele ugen frem til besøget. Snakken bevæger sig væk fra den tidligere episode og ikke en eneste gang bliver ordet indlæggelse nævnt.

Frygt for mennesker Døren lukker bag Rie, inden hun sætter sig ind i bilen og vender bilen hjem mod Odense efter nogle meget forskellige besøg. Forskellige, men alle med ligheder. For en ting har patienterne tilfælles: De lider alle af skizofreni, og hver og en har de brug for hjælp til at kunne skabe en hverdag for dem selv, hvor de bliver mindst muligt plaget af deres sygdom.