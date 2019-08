Ejeren af den kutteren Vestkapp, der sank i Odense Havn 6. juli, har ikke efterlevet påbud om at få hævet og fjernet fartøjet. Derfor går Odense Kommune nu i gang med at få det gjort for ejerens regning.

- Vedkommende har ikke ønsket at fjerne båden, selvom vi har givet påbud. Det betyder, at vi går i gang med at fjerne kutteren for ejerens regning, oplyser afdelingschef i Drift- og Anlæg hos Odense Kommune, Henrik Littau-Jensen.

Nu viser det sig så, at indehaveren af det sunkne skib ikke har tænkt sig at efterleve et påbud fra Odense Kommune om at få det hævet og fjernet vraget fra havnebassinet.

- Det handler i sidste ende om at finde den bedste og mest økonomiske måde at hæve kutteren på. Når den er hævet, vil den blive bortskaffet, hvilket betyder, at den bliver solgt eller hugget op, siger han.

Henrik Littau-Jensen oplyser, at der kan være forskellige måder at hæve båden på - det kan f.eks. være med kran eller luftfyldte tanke.

Avisen har ringet rundt til tre firmaer, der arbejder med hævninger, for at få et bud på omkostningen ved at hæve skibet. Men ingen ønsker umiddelbart give et bud på, hvad hævningen kan koste. Prisen afhænger enormt meget af de konkrete forhold omkring skibet og det sted, det ligger, lyder forklaringen.

Afdelingschefen ved endnu ikke, hvad prisen bliver for at få kutteren bragt tilbage til overfladen.

- Det betyder også, at vi ikke er presset til en hurtig løsning, men har tid til at finde den bedste, siger han.

Henrik Littau-Jensen tilføjer, at der fra skibet kun været et mindre udslip af brændstof, som ikke udgør en miljømæssig risiko. Desuden har beredskabet udlagt flydespærre, så de miljømæssige forhold er sikret.

- Så vi vurderer, at transport af hele skibet bliver en udfordring. Både på vand og land. Det er også noget, som vi skal have afklaret. Alt i alt er det altså for tidligt at sætte en præcis dato for hævningen, men arbejdet er i fuld gang, forsikrer han.

Endnu et fartøj i søgelyset

Beboere på Odense Havn har i øvrigt henvendt sig til avisen for at gøre opmærksom på, at også et andet fartøj, der ligger ganske nær Vestkapp, er i dårlig forfatning. Laura hedder båden.

Odense Kommune er opmærksom på Laura, lyder det fra Henrik Littau-Jensen.

- Vi er i gang med at kontakte ejeren af fartøjet, for at fortælle ejeren, at kommunen har konstateret, at fartøjet ser ud til at skulle inspiceres, for at sikre at det er i forsvarlig stand.

Det er ejerens ansvar at sikre at fartøjet hele tiden er i forsvarlig stand, understreger afdelingschefen.

- Såfremt kommunen vurderer, at ejeren ikke lever op til forpligtigelserne omkring forsvarlig stand, kan det blive muligt at udstede et påbud omkring fjernelse af skibet, siger Henrik Littau-Jensen.