Overtager legendarisk restaurant: Fynboen-brødre fik et tilbud, de ikke kunne sige nej til

Stefano og Luciano Foschi er nærmest vokset op på Restaurant Capri i Dronningensgade. Da de fik tilbudt at overtage den italienske restaurant, var det et tilbud, de ikke kunne sige nej til. De slår dørene op allerede torsdag 30. maj.

Da ejeren af Restaurant Capri, Francesco Aversa, i februar gav brødrene Stefano og Luciano et tilbud om at overtage restauranten, var de ikke et sekund i tvivl. Hvis der var én restaurant i hele verden, de ikke kunne sige nej til at eje, var det netop den. Deres forældre mødte hinanden der, da de for mere end 30 år siden arbejdede som henholdsvis kok og tjener. Da Stefano og Luciano var drenge, spiste de ofte på restauranten, som senere spillede en afgørende rolle især for Stefano Foschis liv. - Jeg arbejdede her, fra jeg var 15 år og fem år frem, så jeg kender stedet ekstremt godt. Jeg kunne huske næsten samtlige 95 retter i hovedet. Dén forret var nummer 95, og dén pastaret var nummer 11A. Jeg mødte også min datters mor hernede, da hun var opvasker, så Capri har på mange måder formet mit liv. Tanken om, at Capri skulle lukke endegyldigt og omdannes til lejligheder, var ubærlig, siger Stefano Foschi. Han kommer fremover til at tilbringe de fleste arbejdstimer på Capri og overlader mere ansvar til sine ansatte på Fynboen. - Vi har fået bygget et fantastisk hold op på Fynboen, derfor er jeg helt tryg ved tanken om, at jeg giver den maksimalt gas på Capri. Jeg kommer stadig til at være med til at forme menuen på Fynboen og hjælpe til på de store dage, men det bliver de andre kokke, som står med den daglige drift, siger Stefano Foschi.

Iranske Hamed, der begyndte i jobtilskud på Fynboen, er endt med at eje en del af Capri sammen med Foschi-brødrene. Foto: Simon Staun

Mere stringent udvalg Restaurant Capri betyder meget for mange odenseanere. Men restauranten er blevet overhalet lidt indenom de seneste 10 år, hvor der er åbnet mange nye spisesteder i Odense. - Francesco er en stolt italiener, som har knoklet for sin restaurant i knap 40 år, så han har ikke været så lydhør, når jeg er kommet med gode råd til at opdatere menukortet. Nu får vi muligheden for at bygge menukortet op fra bunden med et mere stringent udvalg. Det bliver ikke så fast som på Fynboen, men vi kommer i højere grad til at arbejde med menuer, end Francesco har gjort, siger Stefano Foschi. Hvis man elsker Capris pizzaer og pastaretter, skal man ikke fortvivle. De vil stadig indtage en fremtrædende rolle på menukortet. - Vi har testet mange forskellige pizzaer, og jeg tror, vi ender med at have seks-syv forskellige. Men præcis som med de øvrige retter, har vi en mere udpræget gourmet-tilgang. Vi har også leget med navnene til retterne, og vi kommer eksempelvis til at servere en "Dronning Margrethe d.2" og en "Brændende herlighed" med krydret pølse, siger Luciano Foschi. Selv om Francesco har solgt Capri, kan man godt forvente at se hans velkendte ansigt i ny og næ. Foschi-brødrene har nemlig lavet en aftale om, at han indimellem kan hjælpe til i køkkenet. - Jeg er sikker på, at både Francesco og gæsterne vil nyde, at han fortsat er en del af Capri. Når han ikke skal stå for alt, kan han forhåbentlig slappe mere af og hygge sig med at lave pizzaer og snakke med gæsterne, siger Luciano Foschi.

Der er stadig proppet med italienske effekter på Capri, som åbnede for første gang i juli 1979. Foto: Simon Staun

Plads til alle På Fynboen har brødrene haft fokus på fynske råvarer og primært danske retter. På Capri kan de endelig gå planken ud og hylde deres italienske ophav. - Jeg har længe haft en kriblen i fingrene for at dyrke traditionel, italiensk mad. Efter mit arbejde her som teenager, drog jeg til Italien, hvor jeg sugede til mig et år. Nu kan jeg få brugt alle de ting, jeg lærte, siger Stefano Foschi. - I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at det italienske køkken er enormt meget mere end pizza og pasta. Der er store regionale forskelle, og nogle steder spiser de eksempelvis flere linser og bønner end pasta, siger Luciano Foschi. Han understreger, at Capri skal være et sted, man kan gæste uden at skulle pynte sig op. - Der skal være plads til både børnefamilier, studerende og andre, som ikke magter at maje sig ud for at få den vildeste madoplevelse. Man skal kunne smutte spontant ind og have det fint med at være casual, siger Luciano Foschi.

Bevarer Capris sjæl Brødrene overtog lokalerne 1. april. Siden har de arbejdet i døgndrift for at male samtlige vægge og indrette lokalerne med respekt for de knap 40 års historie, Capri har bag sig. - Vi var fra dag et enige i, at vi ikke ville smide alt ud. Vi har ingen ambition haft om at gøre stedet til endnu et strømlinet sted, da byen drukner i dem. Vi var interesserede i at bevare Capris særlige stemning og sjæl, men vi var nødt til at sortere lidt i de ekstremt mange genstande, Francesco har samlet sammen siden 1979, siger Luciano Foschi. Nogle af tingene, eksempelvis en række legetøjsbiler, fandt de på en sjov måde at genbruge. - Vi ville naturligvis beholde akvarierne, som stedet er kendt for. Vi undersøgte, om det var skadeligt for fiskene at få bilerne ned i vandet. Det var det ikke, så nu har vi pyntet akvarierne med italienske miniaturebiler, hvilket er helt i Francescos ånd, siger Luciano Foschi og ler. De har også købt nye stole til restauranten. Dem har de været i Jylland og hente på en gammel kro. - På Fynboen har vi en del designer-stole, som er virkelig flotte, men ikke så behagelige at sidde på en hel aften. Derfor var vi på jagt efter stole, som er rare at sidde på. Det må man sige, at disse stole lever op til. De er blevet testkørt i årevis i en gammel krobar, og så er de knaldflotte, siger Stefano Foschi.

Pizza lige i øjet Første åbningsdag bliver torsdag 30. maj, hvor der lægges forsigtigt ud med en treretters menu, som er en del af et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. - Vi bliver en del af Spis & Støt-kampagnen, hvor vi byder på en treretters menu til 250 kroner. Det, synes vi, er en fin måde at løbe Capri i gang på. I løbet af juni begynder vi at koble flere retter på, men det er en perfekt måde for personalet at lære køkkenet at kende og ikke blive løbet over ende, fordi vi kaster os over en ni-retters menu fra dag ét, siger Stefano Foschi. Man kan også købe pizzaer fra første dag, og forhåbningerne er mildest talt enorme hos Foschi-brødrene. - Vi har brugt de seneste måneder på at afprøve 20 forskellige pizzadeje og finde ud af, præcis hvordan ingredienserne skal sættes sammen. Den klassiske italienske pizza består ofte kun af to slags fyld, og det kan være lige skrabet nok. Vi vælger lidt flere uden at servere en "Meat-lover" med skinkestrimler, saltet bacon og cocktailpølser. Vi har en ekstrem ambitiøs tilgang, da en pizza skal sidde lige i øjet, hvis man sælger den som en hovedret på en gourmetrestaurant, siger Stefano Foschi.