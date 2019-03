Et oversavet dobbeltløbet haglgevær svøbt i et viskestykke og tapet op under en stol og tilhørende ammunition tapet op under en anden stol var det, politiet torsdag aften kort før midnat fandt i en lejlighed i Egeparken i Odense-forstaden Vollsmose.

Det førte til anholdelse af lejlighedens beboer, en 19-årig mand, som fredag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense sigtet for besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder - noget, som straffes med minimum to års ubetinget fængsel og op til otte års fængsel.

Politiet var torsdag aften i gang med en anden aktion, som er hemmeligholdt og som blandt andet havde sprængstofhunde med og betjente med skudsikre veste og maskinpistoler, da man fik et tip om et muligt våben i den 19-åriges lejlighed.

Eftersom politiet i forvejen var til stede med massivt mange betjente valgte man at undersøge lejligheden. Her dukkede det oversavede dobbeltløbet hagtgevær op sammen med tre haglpatroner.

Desuden fandt politiet samlet 102,56 gram hash, hvoraf noget af det var pakket i små pølsevognsposer, og en digitalvægt. Efter politiets opfattelse har hashen derfor været til videresalg.

Den 19-årige erkendte i grundlovsforhøret at have været i besiddelse af haglgeværet, men at det var rustent og gammelt, og derfor ikke funktionsdygtigt. Han afviste dog at have affyret det for at prøve det af.

Også besiddelse af hash erkendte han, men det var til eget forbrug. At det var pakket i små pølsevognsposer var kun for selv at vide, hvor meget han røg ad gangen, forklarede han.

Anklageren talte for varetægtsfængsling, mens mandens forsvarer mente, at når den 19-årige havde erkendt det hele og det oversavede haglgevær ikke var fundet på et offentligt sted, men i en privat lejlighed, var der ingen grund til, at han skulle sidde fængslet.

Ifølge retsformanden var det ikke afgjort, om våbnet var funktionsdygtigt eller ej, og med fundet af hash pakket i små poser muligvis beregnet til videresalg valgte han at varetægtsfængsle den 19-årige mand i foreløbigt tre uger.