Overlevede Holocaust: Hanna frygter, historien gentager sig

Hanna Skop formåede at fange publikum, der var opslugte og lyttede koncentreret i stilhed. Det eneste, man kunne høre ud over Hanna Skop, var biblioteksgæster udefra, der kom i en lind strøm og skulle låne eller aflevere bøger.

Hanna Skop åbnede fordraget med at spørge det overvejende modne publikum, om de kunne høre hende. Svaret var et klart nej, og derfor blev hun udstyret med en mikrofon.

- Elever skal lære, hvad der sker, når man går fra et demokrati til et diktatur.

- Jeg håber, at de går hjem og tænker "aldrig mere", fortæller Hanna Skop forud for foredraget og pointerede:

Den ene ende af Holluf Pile Bibliotek var fyldt op af mere end 50 fremmødte søndag eftermiddag, på FN's internationale mindedag for Holocaust. De var alle kommet for at høre Hanna Skop dele ud af sine oplevelser fra sin opvækst som jøde under Hitlers Nazityskland.

- Retorikken er den samme i dag

Grunden til, at det muligt for Hanna Skop at dele ud af sine oplevelser, er hendes forældres insisteren på at flygte, forklarede hun i foredraget.

- Hele min fars familie på nær mine kusiner endte deres liv i Auschwitz. Var vi ikke kommet væk, havde den visse død været mig vist, lød det alvorligt fra Hanna Skop.

Gennem foredraget kom hun flere gange ind på, at det var et tabu i hendes familie at tale om Holocaust.

Derfor er der også ting fra dengang, som hun ikke har fået at vide af hendes forældre. Men de ting, hun ved, fortæller Hanna Skop gerne om.

Hun mener ikke, at fortidens rædsler skal forties. Sker det, frygter hun, at lignende hændelser vil kunne gentage sig, forklarede hun inden, hun gik i gang med sit foredrag.

- Retorikken er den samme i dag, siger hun og uddyber:

- Over for flygtninge og indvandrere. Man tager arbejdet fra dem. Jeg er nervøs for, hvad det kan udvikle sig til, hvis man ikke er opmærksom på, hvad der foretages.

- Jeg er ikke så naiv, at jeg tror, man kan modtage alle. Det er enhver regerings pligt at beskytte sine egne borgere. På den anden side skal flygtningene have nogle ordentlige vilkår, mens de er her, lyder det fra Hanna Skop.