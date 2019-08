Overfald: Fire unge lokkede mand ned i tunnel

Fyns Politi har indtil videre kun få oplysninger om fire drenge, som torsdag aften overfaldt en 18-årig mand fra Odense, som var på Odense Banegård Center for at veksle penge.

Odense: Det lykkedes torsdag aften for en 18-årig mand at forpurre fire drenges forsøg på at frarøve ham hans penge. Manden henvendte sig klokken 21.40 til politiet for at anmelde et røveriforsøg, som han netop havde været udsat for i tunnelen under perronerne ved banegården i Odense, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland.

- Manden var mødt op for at veksle nogle penge hos Forex i banegårdscentret, men der var lukket. Så fik han kontakt til nogle, der ville vise ham et andet sted, hvor han kunne veksle penge, fortæller Steen Nyland.

Vagtchefen har ikke detaljer om, hvordan det lykkedes at lokke den 18-årige ned i tunnelen under perronerne, men da manden var kommet derned, blev han ifølge politiets oplysninger overfaldet, og de fire gerningsmænd forsøgte at vride pungen med penge fra ham.

- De kom dog kun af sted med et sygesikringskort og et udenlandsk id-kort, siger Steen Nyland.

De fire gerningsmænd beskrives alle som drenge i alderen 16-17 år og alle af afrikansk afstamning.

Det er uvist, om der er overvågningsbilleder af de fire unge, mens de befandt sig i banegårdscentret.

Oplysninger om sagen kan gives til Fyns Politi på telefon 114.